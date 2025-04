Prendiamo Solet nella prossima stagione | Firma ufficiale prima del Mondiale per Club: colpo programmato

Oumar Solet è uno dei giocatori più interessanti di Serie A ed una big è pronta a fiondarsi su di lui in estate

Le società di Serie A hanno già iniziato a programmare il futuro per quanto riguarda la campagna di rafforzamento delle rispettive rose. Infatti, i dirigenti non vogliono farsi trovare impreparati ed hanno intenzione di migliorare le rose rispetto a quelle di questa stagione. Ad esempio, l’Inter dovrà necessariamente investire su giocatori giovani.

La nuova proprietà di Oaktree, infatti, ha invitato Marotta e i dirigenti ad abbassare l’età media della squadra. La Juventus dovrà investire per provare ad avvicinarsi alle prime della classe, ma sempre tenendo d’occhio il bilancio che in questo momento è in profondo rosso. Occhio anche al Milan che potrebbe fare una vera e propria rivoluzione.

Infatti, i rossoneri, cambieranno parecchio sia nel reparto arretrato, sia in mezzo. In difesa piacciono molto i profili di Pietro Comuzzo della Fiorentina e di Antonio Silva del Benfica, mentre a centrocampo sembra essere in dirittura d’arrivo Samuele Ricci del Torino.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato potrebbe essere il difensore francese dell’Udinese, Oumar Solet. Una sorpresa di questa stagione che potrebbe finalmente approdare in una big in estate.

Solet, pronto il salto in una big: cessione prima del Mondiale per Club?

Oumar Solet sarà uno dei pezzi pregiati per cui si sfideranno in tanti in estate. Il francese sta mostrando all’Udinese tutte le sue qualità in campo dopo aver risolto i tantissimi problemi fisici avuti nella sua carriera.

Una delle società molto attive sul giocatore è sicuramente l’Inter che vuole prendere un difensore affidabile, giovane e con già tanta esperienza alle spalle e vuole farlo prima del Mondiale per Club. La valutazione che fa del giocatore la società friulana è di circa 30 milioni di euro.

Inter, non solo Solet: ecco chi piace in difesa

Ma ai nerazzurri, non piace solamente Solet. Infatti, la dirigenza di viale della Liberazione sta sondando anche altre piste per il reparto arretrato. In primis, il profilo di Beukema del Bologna.

Ma occhio anche alla situazione Mario Gila della Lazio. Per entrambi non sarà facile arrivare a dama, visto che le società proprietarie del cartellino fanno un prezzo davvero molto alto.