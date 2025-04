Ancelotti cacciato dal Real Madrid, esonero UFFICIALE | Terremoto blancos, è scoppiata la bufera

Carlo Ancelotti non sarà più l’allenatore del Real Madrid nella prossima stagione: a breve ci sarà l’annuncio

La stagione del Real Madrid, per i tifosi dei blancos e per il presidente Florentino Perez, non è andata per come sperato. La squadra spagnola, infatti, recentemente, è uscita dalla Champions League ai quarti di finale contro l’Arsenal, dopo un doppio confronto che ha portato la squadra inglese a totalizzare un 5-1 che non ammette replica.

Si sa come l’eliminazione da questa competizione sia particolarmente cocente dalle parti di Madrid. Proprio per questo in tanti si trovano ad essere sotto l’occhio del ciclone, anche se ci sono ancora due competizioni come la Liga Spagnola e la Coppa del Re che la squadra può portare nella propria bacheca.

Ma chi è nell’occhio della critica in questo momento è sicuramente l’allenatore, Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo, dopo tante vittorie, è stato aspramente criticato per la stagione che la squadra sta giocando.

E proprio per questa ragione, queste potrebbero essere le ultime settimane sulla panchina della squadra spagnola. Infatti, il club avrebbe deciso di dire addio all’ex Milan.

Real Madrid, addio ad Ancelotti? La posizione del club

L’eliminazione dalla Champions League ha creato parecchio malumore al Real Madrid. Dopo l’arrivo di Kylian Mbappè, nella Casa Blanca si pensava di aver aumentato ancora di più la propria forza in questa competizione rispetto alle avversarie.

Così non è stato e chi è stato più organizzato è riuscito ad andare avanti nella competizione. A fine anno Ancelotti andrà via e con ogni probabilità lo aspetta la panchina del Brasile. Il Real Madrid, intanto, ha già in mente dei cambiamenti da fare in squadra.

Mercato, il Real Madrid pronto a grandi cambiamenti

Il Real Madrid, con l’addio di Ancelotti ha già deciso chi sarà il prossimo allenatore della squadra. Infatti, il presidente Florentino Perez, ha deciso di puntare con decisione sull’arrivo di Xabi Alonso.

Ma non sarà l’unico cambiamento. Infatti, il club, è pronto a mettere a segno un grandissimo colpo a parametro zero come quello di Trent Alexander-Arnold dal Liverpool che rinforzerà ancora di più la squadra madrilena.