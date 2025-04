Pronto Thiago? Vieni da noi ad allenare | Ti vogliamo a tutti i costi: dal 1 luglio sarà UFFICIALE nel nuovo club

Thiago Motta potrebbe tornare molto presto in panchina e su di lui una squadra ha già chiesto informazioni

In Serie A, nella prossima stagione, potrebbero esserci tantissimi cambiamenti per quanto riguarda le panchine di tante squadre. La Roma, sicuramente, dovrà trovare un nuovo allenatore per il dopo Ranieri. I profili che piacciono di più, ad oggi, sono quelli di Massimiliano Allegri, Stefano Pioli e, soprattutto, Vincenzo Montella.

Anche il Milan potrebbe cambiare presto allenatore. Sergio Conceicao dovrebbe salutare al termine del campionato e ci sono alcuni profili che fanno sognare i tifosi come quelli di Antonio Conte, Massimiliano Allegri e Roberto De Zerbi. La Lazio potrebbe salutare Baroni dopo i dissapori con la società e al suo posto potrebbe arrivare Alberto Gilardino.

Anche la Juventus dovrà capire cosa succederà in panchina. Infatti, dopo l’addio a Motta è arrivato Tudor che rimarrà sulla panchina della squadra bianconera solamente se riuscirà a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Intanto, a proposito di Motta, presto il tecnico potrebbe trovare la sua nuova squadra per ricominciare. L’esonero dalla Juventus brucia ancora, ma potrebbe avere presto la sua riscossa.

Thiago Motta torna ad allenare: una squadra in pole per lui

Thiago Motta, dopo aver ricevuto l’esonero dalla Juventus, potrebbe tornare molto presto su una panchina di Serie A. Il tecnico, autore del miracolo sportivo che ha permesso al Bologna di qualificarsi in Champions League, è pronto a tornare in sella.

Infatti, l’Atalanta starebbe pensando a lui per il dopo Gasperini. Il tecnico di Grugliasco, infatti, ha annunciato il suo addio o a fine stagione o al termine della prossima. E la Dea si sta già muovendo per avere una nuova guida tecnica. Ma si capirà di più nelle prossime settimane.

Atalanta, non solo Thiago Motta: altri due profili sul taccuino

Thiago Motta, però, non è l’unico allenatore che piace alla società bergamasca. Infatti, ci sono anche altri due profili che intrigano molto la dirigenza. Il primo è quello di Maurizio Sarri che avrebbe dalla sua un progetto ambizioso.

Poi, la suggestione Roberto Mancini per dare alla squadra una dimensione ancora più internazionale visto il palmares dell’ex tecnico della Nazionale italiana.