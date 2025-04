Gasperini scelto come allenatore | Contratto PLURIENNALE pronto: addio Atalanta, ecco una nuova avventura

Giampiero Gasperini potrebbe lasciare l’Atalanta: per lui è pronta la nuova squadra per l’anno prossimo

Nella prossima stagione di Serie A potrebbero esserci tantissimi cambiamenti per quanto riguarda le panchine di tante squadre. Infatti, la Roma, solo per fare un esempio, dovrà scegliere chi sarà il post Ranieri. Tanti profili in lizza, ma quelli che piacciono di più sono Massimiliano Allegri, Stefano Pioli e soprattutto Vincenzo Montella.

Anche il Milan dovrebbe cambiare allenatore nella prossima stagione. Per i rossoneri, infatti, il bilancio con Sergio Conceicao non è stato positivo. Ed è per questo che la dirigenza di via Aldo Rossi sta valutando alcuni tecnici per far ripartire il nuovo progetto tecnico. I nomi che piacciono di più sono quelli di Roberto De Zerbi, Massimiliano Allegri ed Antonio Conte.

La Lazio potrebbe dire addio a Baroni. Infatti, non è scattato il feeling con il presidente Claudio Lotito. Al suo posto, la società biancoceleste sta valutando l’arrivo di Alberto Gilardino.

Intanto, un allenatore che piace a tanti è anche Giampiero Gasperini. Il tecnico atalantino potrebbe cambiare squadra a fine stagione e c’è già chi vorrebbe averlo con sè l’anno prossimo.

Gasperini via dalla Dea? Ecco chi lo vuole per la prossima stagione

Giampiero Gasperini, come da lui stesso annunciato, potrebbe lasciare l’Atalanta nella prossima stagione. Il tecnico nerazzurro ha capito che un ciclo si è chiuso e vuole provare una nuova esperienza. E in Italia ci sarebbero già i primi interessamenti in vista della prossima stagione.

Infatti, la Juventus sta provando a capire se ci può essere la possibilità di portarlo di nuovo a Torino. Nel caso in cui Tudor non dovesse arrivare in Champions League, infatti, il progetto ripartirebbe dall’ex tecnico delle giovanili bianconere. Intanto, la Dea, ha già in mente il sostituto.

Atalanta, tre nomi in lizza per il post Gasperini

L’Atalanta, intanto, non ha intenzione di farsi trovare impreparata e vuole decidere con tranquillità l’eventuale sostituto di Gasperini nel caso in cui il tecnico dovesse lasciare davvero Bergamo.

Tre nomi in lizza per la famiglia Percassi. Si tratta di Thiago Motta, Maurizio Sarri e Roberto Mancini. Nelle prossime settimane se ne saprà di più.