Prendiamo Luis Alberto: colpo da urlo prima del Mondiale per Club | Ci serve assolutamente

Il club potrebbe puntare sull’arrivo di Luis Alberto: si punta all’acquisto prima del Mondiale per Club

Tantissime squadre di Serie A stanno già programmando da parecchi mesi il mercato per la prossima stagione. Infatti, le società, hanno intenzione di rendere ancora più competitive le rispettive rose e non vogliono farsi trovare impreparate. Ad esempio, l’Inter dovrà necessariamente abbassare l’età media secondo gli ordini della proprietà di Oaktree.

Per quanto riguarda la Juventus, i bianconeri dovranno avvicinarsi alle prime posizioni con un occhio di riguardo per quanto riguarda il bilancio che in questo momento è in profondo rosso. Anche il Milan vuole fare una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la difesa ed il centrocampo.

Infatti, il club rossonero sta puntando giovani talenti come Comuzzo della Fiorentina e Antonio Silva del Benfica per il reparto arretrato. Per la mediana, sembra in dirittura d’arrivo l’acquisto di Samuele Ricci dal Torino.

Intanto, la società di Serie A punta al ritorno nel nostro campionato di Luis Alberto. L’obiettivo è quello di acquistarlo prima dell’inizio del Mondiale per Club.

Serie A, potrebbe ritornare il grande ex Luis Alberto

L’Inter, al termine della stagione, sarà impegnata nel Mondiale per Club e il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha intenzione di avere una squadra pronta per puntare ad arrivare quanto più in fondo possibile alla competizione.

Per questo, potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Luis Alberto. Il giocatore piace da tantissimo tempo, ma non c’è mai stata l’occasione di portarlo a Milano. Adesso, le condizioni potrebbero essere propizie per concludere questo affare. Le prossime settimane potrebbero dirci di più in tal senso.

Inter, gli altri nomi per il ruolo da mezz’ala

Luis Alberto, però, non è l’unico giocatore che piace per quanto riguarda il ruolo di mezz’ala. Infatti, al primo posto c’è Nico Paz, ma la difficile situazione tra Como e Real Madrid rende l’affare ai limiti dell’impossibile.

Occhio anche alla situazione del croato, Baturina, che piace anche a tantissime big europee. Infine, profilo a sorpresa, quello di Gustavo Sà di proprietà del Famelicao.