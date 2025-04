THOMAS MULLER IN SERIE A | Affare del SECOLO per il club: firma un contratto PLURIENNALE

Thomas Muller potrebbe arrivare in Serie A: il club pronto a puntare su di lui con un contratto pluriennale

Tantissime squadre di Serie A hanno già iniziato la programmazione per quanto riguarda la prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, vogliono rendere competitive le rispettive rose e stanno facendo le dovute valutazioni per quanto riguarda i migliori profili per il progetto tecnico-tattico.

L’Inter, ad esempio, dovrà obbedire ai diktat della nuova proprietà di Oaktree che ha ordinato di abbassare l’età media della rosa. La Juventus ha intenzione di avvicinarsi alle grandi del campionato, ma tenendo un occhio ben attento ai conti in rosso che dovranno essere sicuramente migliorati.

Il Milan, in questo momento, è concentrato sulla scelta del nuovo direttore sportivo con Igli Tare in cima alla lista. Successivamente, si punterà a rinforzare la difesa ed il centrocampo. Per il reparto arretrato, piacciono i profili di Pietro Comuzzo della Fiorentina e di Antonio Silva del Benfica. In mezzo, sembra in dirittura d’arrivo la trattativa per Samuele Ricci del Torino.

Intanto, in Serie A, potrebbe arrivare un grande campione come l’attaccante tedesco, Thomas Muller. La società è pronta a puntare su di lui e a presentargli un contratto pluriennale.

Serie A, Muller potrebbe sbarcare in Italia: contratto pluriennale per lui

Thomas Muller potrebbe arrivare in Italia. L’attaccante tedesco lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione a parametro zero dopo 25 anni. Una bandiera del club che adesso dovrà provare una nuova avventura.

Ed in Serie A, c’è una società pronta a puntare su di lui. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, la Fiorentina ha iniziato a prendere informazioni su di lui e sarebbe eventualmente pronta per offrire un contratto biennale al giocatore. Vediamo se il tutto sfocerà in una trattativa.

Fiorentina, il finale di stagione deciderà il mercato

La Fiorentina dovrà capire in quale posizione di classifica arriverà. Perchè se la Champions League sembra complicata, la qualificazione alla prossima Europa League è alla portata e permetterebbe di continuare gli investimenti fatti in estate ed a giugno.

Sicuramente verrà riscattato Fagioli, che sta facendo bene fino a questo momento. Ma occhio alla possibilità di investire ancora in difesa ed in mezzo.