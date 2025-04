FRATTESI LASCIA L’INTER | Ora non ci sono più dubbi: c’è l’annuncio ufficiale

Davide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione e su di lui arrivano parole importanti per il futuro

L’Inter, oramai da molti mesi, ha iniziato a programmare il prossimo mercato. I nerazzurri, infatti, hanno intenzione di rendere la rosa di Simone Inzaghi ancora più competitiva sia in campionato che in Champions League rispetto a questa stagione. E la dirigenza sta provando a valutare i profili che ritiene migliori per il progetto tecnico-tattico.

Ma per farlo, Marotta, Ausilio e Baccin, dovranno necessariamente obbedire a quelli che sono i diktat dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi visto che, ad oggi, è il più elevato dell’intera Serie A.

A Milano è arrivato già Sucic dalla Dinamo Zagabria, che si unirà alla squadra per il Mondiale per Club. Mentre piace tantissimo l’esterno del Marsiglia, Luis Henrique.

Intanto, in uscita, tiene sempre banco la situazione attorno a Davide Frattesi. Il centrocampista della Nazionale vuole lasciare i nerazzurri e arrivano parole importantissime sul suo futuro.

Inter, Frattesi in uscita: parole importantissime sul suo futuro

Davide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter al termine della stagione. Il centrocampista nerazzurro, infatti, vuole giocare di più e già a gennaio aveva avuto forti corteggiamenti da parte di Roma e Napoli. Ma le richieste dell’Inter erano elevate e la trattativa non è andata a buon fine.

Intanto, di lui, ha parlato Francesco Totti che a Betsson.Sport ha espresso la sua opinione consigliando la Roma. Ecco le sue parole: “Spero che la Roma possa fare un investimento su Frattesi, perchè riportarlo a casa sarebbe un sogno sia per lui che per tutti i tifosi della Roma. Lo vedo ogni volta che entra fare il suo con voglia e testa. E’ un professionista serio”.

Inter, la situazione sulle uscite

In casa nerazzurra si pensa anche a quali potranno essere le uscite. In attacco, due tra Arnautovic, Taremi e Correa andranno via. In mezzo, occhio alle situazioni di Asllani e Mkhitaryan.

Mentre in difesa si dovranno valutare con molta attenzione le situazioni che riguardano Acerbi, de Vrij e Darmian che oramai hanno una certa età.