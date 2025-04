TORNA SUBITO MOURINHO | Ritorno col botto in Serie A: accordo trovato per la prossima stagione

Josè Mourinho potrebbe ritornare in Serie A nella prossima stagione: la società ci prova sul serio in estate

In Serie A, nella prossima stagione, potrebbe vedere tantissimi cambiamenti per quanto riguarda gli allenatori di tante squadre. Sicuramente, la Roma dovrà necessariamente trovare un nuovo tecnico al posto di Claudio Ranieri. I profili in lizza per la panchina giallorossa sono Massimiliano Allegri, Stefano Pioli e soprattutto Vincenzo Montella.

La Juventus dovrà capire se riuscirà ad arrivare in Champions League al termine della stagione. In caso positivo, ecco che Igor Tudor rimarrebbe sulla panchina bianconera, altrimenti i sogni si chiamano Antonio Conte e Giampiero Gasperini. Anche il Milan potrebbe cambiare allenatore.

Sergio Conceicao, nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana ed una finale di Coppa Italia in ballo, potrebbe andare via da Milanello. I rossoneri, al suo posto, stanno valutando l’arrivo di uno tra Massimiliano Allegri, Antonio Conte e Roberto De Zerbi.

Intanto, potrebbe esserci un ritorno a sorpresa in Serie A. Infatti, Josè Mourinho, dopo le esperienze all’Inter ed alla Roma, potrebbe andare in un’altra big del nostro campionato.

Josè Mourinho potrebbe tornare in Serie A: una big lo punta sul serio

Josè Mourinho potrebbe tornare in Serie A dopo le esperienze avute sulle panchine della Roma e, soprattutto, dell’Inter. Il tecnico portoghese, infatti, potrebbe lasciare il Fenerbahce a fine stagione dal momento che è stato messo in discussione.

In Italia c’è una squadra che vorrebbe provare a portarlo in Italia. Si tratta dell’Atalanta. Infatti, Gasperini ha annunciato che tra la fine di questa stagione e quella della prossima lascerà Bergamo. E la società si sta già impegnando per trovare un sostituto forte. E, a tal proposito, chi se non un grande allenatore come lo Special One che porterebbe un grande entusiasmo ad una piazza in forte crescita?

Atalanta, dal mercato in uscita dipenderà il mercato

L’Atalanta, intanto, sta iniziando a programmare la futura rosa per la prossima stagione. Ma, come ogni stagione, tanto dipenderà dalle cessioni di giocatori che hanno voglia di fare uno step in più nella loro carriera.

A tal proposito, sono da valutare le posizioni di Lookman e di Ederson che piacciono molto alle big europee dopo una stagione fantastica.