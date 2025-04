Allegri ha detto sì | Grazie per avermi chiamato, per me è un onore | NUOVA AVVENTURA IN SERIE A

Massimiliano Allegri potrebbe ritornare ad allenare una squadra in Serie A: il tecnico livornese ha detto sì

Nella prossima stagione, tantissime panchine di Serie A potrebbero cambiare. La Roma dovrà sicuramente trovare un nuovo tecnico al posto di Claudio Ranieri che concluderà la sua carriera. I profili in cima alla lista della società giallorossa sono quelli di Stefano Pioli, ma soprattutto il grande ex Vincenzo Montella.

Anche l’Atalanta potrebbe cambiare tecnico. Infatti, Giampiero Gasperini ha già annunciato che al termine di questa stagione si riunirà per parlare con la società per parlare del futuro e decidere se lasciare Bergamo quest’anno oppure al termine della stagione. L’Atalanta, per sostituirlo, starebbe pensando a Thiago Motta, Roberto Mancini e Maurizio Sarri.

La Juventus deve capire se arriverà in Champions League o meno. In caso positivo, Igor Tudor rimarrebbe a Torino, ma occhio perchè ai bianconeri piacciono profili come Gasperini e Conte.

Intanto, un ex juventino come Massimiliano Allegri, potrebbe ritornare ad allenare una grande squadra in Serie A. Il tecnico è pronto a dire sì e a ricominciare una nuova avventura.

Allegri torna in Serie A: il tecnico livornese pronto a dire sì

Massimiliano Allegri è pronto a tornare ad allenare in Serie A. Dopo la doppia esperienza sulla panchina della Juventus, il tecnico livornese è pronto a fare un altro bis in un’altra sua ex squadra.

Si tratta del Milan che a fine stagione dovrebbe salutare Sergio Conceicao e vorrebbe puntare su un allenatore che dia certezze alla squadra e abituato a vivere la pressione di grandi club. Insomma, un matrimonio che sembra essere vicino alla conclusione e un ritorno che incuriosisce tanti.

Milan, pronta la rivoluzione nella rosa

La squadra rossonera, intanto, si prepara a programmare il mercato. L’intenzione è quella di rivoluzionare il reparto difensivo e la linea mediana e di puntare su giocatori giovani, preferibilmente italiani e già pronti.

Per il reparto arretrato, piacciono i profili di Pietro Comuzzo della Fiorentina e di Antonio Silva del Benfica. Per il centrocampo, invece, sembra in dirittura d’arrivo la trattativa per portare a Milanello il centrocampista del Torino, Samuele Ricci.