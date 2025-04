50 milioni sul conto corrente di Lotito | Addio al top player della Lazio: cessione decisa con mesi di anticipo

La Lazio potrebbe salutare il suo top player in estate: Lotito ha deciso di valutarlo circa 50 milioni di euro

Tantissime società di Serie A stanno già programmando il prossimo futuro in vista della prossima stagione andando a valutare i migliori profili sul mercato che possano far fare il salto di qualità alle proprie rose. I dirigenti, infatti, non hanno intenzione di farsi trovare impreparati ed è per questo che già da mesi stanno lavorando duramente in tal senso.

L’Inter, ad esempio, dovrà necessariamente ringiovanire la rosa visto che ha l’età media più elevata dell’intera Serie A. Occhio anche al Napoli che vuole ancora aggiungere tasselli ad una squadra che è già forte adesso. La Juventus vuole avvicinarsi alle prime della classe, sempre tenendo un occhio di riguardo al bilancio in rosso.

Il Milan ha intenzione di fare una rivoluzione in difesa, con i nomi di Comuzzo e Antonio Silva tra i preferiti, ma anche in mezzo dove l’acquisto di Samuele Ricci sembra essere in dirittura d’arrivo.

Intanto, arriva la notizia che riguarda la Lazio ed il presidente Lotito. I biancocelesti potrebbero incassare circa 50 milioni di euro dalla cessione del loro top player questa estate.

Lazio, in arrivo 50 milioni di euro? Lotito vende il suo top player

La Lazio è pronta a cedere i suoi prezzi pregiati a peso d’oro per poi reinvestire la cifra incassata sul mercato. Stando alle ultime novità, Lotito sarebbe intenzionato ad ascoltare offerte a partire da 50 milioni di euro per il terzino portoghese, Nuno Tavares.

Il giocatore è stato una delle grandi sorprese di questa Serie A in questa stagione e i biancocelesti, con lui, hanno intenzione di monetizzare quanto più possibile. Una cifra che permetterebbe alla Lazio di poter fare un grande mercato per puntare a traguardi alti.

Tavares via? Ecco a chi piace il portoghese

Nuno Tavares piace davvero a tantissimi. Nei giorni scorsi si era parlato di un sondaggio dell’Inter, ma la realtà è che la Premier League è pronta a ritornare su di lui. Il Newcastle lo ha osservato molto da vicino.

Ma occhio anche al Chelsea che ha intenzione di investire ancora sul mercato per crescere ulteriormente.