Grazie Milan, ma questo non è il posto per me | Preferisco andare via: dopo pochi mesi saluta tutti a Milanello

Arriva la notizia clamorosa: il giocatore dopo pochi mesi saluta Milanello per trovare continuità altrove

La stagione del Milan, fino a questo momento, non è stata delle migliori. La squadra di Sergio Conceicao, infatti, al momento, si trova al nono posto in classifica in Serie A e sembra essere parecchio distante l’obiettivo minimo che porta alla qualificazione alla prossima Champions League.

La stagione non era cominciata nel migliore dei modi, visto che anche con Paulo Fonseca, la squadra, non aveva quella continuità adatta per raggiungere grandi traguardi. Il cambio di allenatore, ha portato sì una Supercoppa Italiana, ma per il resto non ci sono stati quei miglioramenti che ci si attendeva.

La società è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, con il profilo di Tare in prima fila. E, successivamente, si inizierà a programmare il futuro e a scegliere il nuovo allenatore – Allegri sta diventando una suggestione sempre più forte.

Intanto, un giocatore arrivato da pochi mesi a Milanello, potrebbe già salutare la squadra. Per lui il rendimento non è stato quello desiderato e ci potrebbe essere la svolta clamorosa in estate.

Milan, dopo pochi mesi potrebbe salutare Milanello

Il Milan, dopo soli pochi mesi, potrebbe già salutare l’attaccante messicano Santiago Gimenez. L’ex Feyenoord, infatti, dopo un inizio scoppiettante fatto di gol ed assist, ha calato il suo rendimento ed è finito nelle retrovie delle gerarchie di Conceicao dietro ad Abraham e Jovic.

In tanti si chiedono se, il suo, sia stato un acquisto adatto alla Serie A, visto che in Eredivisie, le difese, sono meno pressanti rispetto a quelle del nostro campionato. Insomma, le prossime settimane saranno decisive e si capirà certamente di più sul futuro del ragazzo.

Mercato, il Milan ha tre obiettivi cerchiati in rosso per l’estate

I rossoneri, intanto, stanno provando a lavorare sul mercato in cerca di giocatori validi per la squadra. In difesa, ci sarà quasi una rivoluzione, soprattutto per quanto riguarda i centrali. Alla dirigenza piacciono molto i profili di Comuzzo della Fiorentina e di Antonio Silva del Benfica.

Occhio anche al centrocampo, dove sembra in dirittura d’arrivo Samuele Ricci del Torino.