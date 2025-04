Diamo una SECONDA CHANCE a GASPERINI | Nuova opportunità sulla nostra panchina: dopo il Mondiale per Club sarà ufficiale

Potrebbe esserci un clamoroso ritorno che riguarda Giampiero Gasperini che potrebbe essere annunciato presto

Nella prossima stagione, in Serie A, potrebbero esserci tantissimi cambiamenti sulle panchine di varie squadre. Sicuramente, la Roma, dovrà sostituire Claudio Ranieri. In lizza per la panchina giallorossa ci sono i profili di Massimiliano Allegri, Stefano Pioli e soprattutto Vincenzo Montella.

Anche il Milan, con ogni probabilità, cambierà guida tecnica. Infatti, Sergio Conceicao, non è riuscito a fare breccia sull’ambiente nonostante la vittoria della Supercoppa e una finale di Coppa Italia ancora in ballo. I rossoneri sognano l’arrivo di uno tra Massimiliano Allegri, Antonio Conte e Roberto De Zerbi.

Si dovrà capire anche cosa farà la Juventus, dal momento che sarà decisiva la qualificazione alla prossima Champions League. In tal caso, la permanenza di Tudor sarebbe pressochè certa.

Intanto, arriva una clamorosa novità che riguarda Giampiero Gasperini. Il tecnico atalantino potrebbe lasciare Bergamo e ci potrebbe essere un clamoroso ed inaspettato ritorno.

Serie A, per Gasperini potrebbe esserci un clamoroso ritorno

Gasperini potrebbe lasciare l’Atalanta. Il tecnico nerazzurro, infatti, ha annunciato il suo addio al termine di questa o al massimo della prossima stagione. Per lui potrebbe esserci, però, un ritorno alquanto clamoroso.

Infatti, nel caso in cui Simone Inzaghi non dovesse portare a Milano almeno un trofeo tra il campionato o la Champions League, ecco che l’Inter penserebbe a lui nuovamente. Una sorta di rivincita per Gasperini dopo la prima avventura durata poco visto che non era riuscito a legare affatto con l’ambiente.

Inter, sul mercato le idee dei dirigenti sono chiare

Per quanto riguarda il mercato nerazzurro, le idee sembrano abbastanza chiare. La missione è quella di ringiovanire la rosa. Per questo, occhio all’obiettivo di un centrale difensivo. In mezzo, si cercano un vice-Calhanoglu ed un post-Mkhitaryan.

In avanti, gli obiettivi sono quelli di due attaccanti che abbiano caratteristiche differenti rispetto a quelle presenti al momento in rosa. Intanto, a Milano arriverà Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria, mentre piace moltissimo Luis Henrique del Marsiglia. Vedremo se questa trattativa andrà in porto vista la grande concorrenza da parte del Bayern Monaco che vuole rinforzare la propria rosa.