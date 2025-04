IMMOBILE HA DETTO SI AD INZAGHI | Ritorno UFFICIALE in Serie A: gioca da titolare il Mondiale per Club

Ciro Immobile è pronto a ritornare in Serie A e a dire si a Simone Inzaghi per la prossima stagione

L’Inter, oramai da molti mesi, ha iniziato a programmare il prossimo mercato. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di regalare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere competitiva anche nella prossima stagione sia in campionato che in Champions League e si stanno valutando i profili più adatti al progetto tecnico-tattico.

Ma per farlo, Marotta, Ausilio e Baccin avranno il difficile compito di coniugare i diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della squadra, di abbassare i costi totali della rosa e di abbassare il monte ingaggi che oggi è il più elevato dell’intera Serie A.

Una situazione sicuramente nuova, in cui i dirigenti hanno meno mano libera rispetto al passato, ma su cui si dovrà necessariamente mettere mano al più presto.

Intanto, dal mercato, arriva una suggestione. Infatti, i nerazzurri, come rinforzo per l’attacco, stanno pensando ad un gradito ritorno in Serie A, ovvero quello di Ciro Immobile.

Immobile, sì all’Inter: l’attaccante pronto ad andare a Milano

Ciro Immobile è una suggestione di mercato per l’Inter nemmeno troppo remota. L’ex attaccante della Nazionale italiana, infatti, vuole ritornare in Serie A e Simone Inzaghi potrebbe accontentare questo suo desiderio. L’attuale centravanti del Besiktas costerebbe relativamente poco e potrebbe garantire il ruolo di quarta punta di lusso.

I nerazzurri vorrebbero provare ad acquistarlo nella finestra di mercato intermedia, in modo tale da averlo a disposizione per il Mondiale per Club. Una pista da seguire nelle prossime settimane. Ciro Immobile potrebbe ritornare in Italia.

Inter, definiti i ruoli da rinforzare sul mercato

I nerazzurri, intanto, dovranno fare davvero tanto sul mercato. Infatti, oltre all’attacco, per cui serviranno due pedine, un ruolo da dover rinforzare è quello del centro della difesa, dove Acerbi e de Vrij hanno oramai una certa età e non sono certi di restare a Milano nella prossima stagione.

Occhio anche al centrocampo, dove servirà un vice-Calhanoglu affidabile, ma anche un post-Mkhitaryan che potrebbe lasciare Appiano Gentile con un anno di anticipo.