Sinner, che guaio | Un nuovo fenomeno ti “ruba” il primo posto in classifica: altro che Alcaraz, questo fa sul serio

Il campione italiano dovrebbe preoccuparsi del nuovo arrivo, la pressione sale anche per lui

Jannik Sinner continua a scontare il suo periodo lontano dai campi a seguito dell’accordo raggiunto con l’agenzia anti-doping. La squalifica non terrà Sinner lontano dalle competizioni ancora a lungo.

Da poco il tennista ha potuto riprendere gli allenamenti con il proprio team allenandosi in strutture certificate, nel frattempo però il campione ha comunque continuato ad allenarsi senza violare l’accordo.

Molto presto i tifosi del campione altoatesino avranno nuovamente occasione di poter assister ai grandissimi colpi del numero uno al mondo.

A tal proposito, gli avversari di Sinner non sono riusciti ad approfittare della lunga assenza del campione per spodestarlo dal primo posto, tuttavia, un nuovo sfidante potrebbe adesso minacciare la parte alta della classifica ATP.

Sinner, attento al nuovo fenomeno, Fils punta in alto!

Proprio così, un nuovo talento della scena tennistica potrebbe mettere in seria minaccia il titolo di numero uno al mondo detenuto al momento da Jannik Sinner. Il giovanissimo classe 2004 Athur Fils sta da qualche tempo collezionando una serie di risultati davvero convincenti che hanno portato il giovanissimo tennista a scalare molte posizioni della classifica ATP. Il giovane in poco tempo si è ritrovato al 15esimo posto della classifica e adesso punta ovviamente alla top 10.

Il campione italiano dovrà stare molto attento, la sua condizione fisica potrebbe non essere delle migliori dato il lungo stop. I fan attendono con ansia il suo rientro che dovrebbe avvenire molto presto su i campi della terra rossa.

Il primo appuntamento per il campione sarà a Roma

Il rientro del campione altoatesino dovrebbe avvenire in grande stile proprio in Italia. Sinner potrà tornare a partecipare alle competizioni proprio in occasione degli importantissimi Internazionali di Roma, torneo che fa parte della grande stagione della terra rossa che andrà a raggiungere il proprio clou con il Roland Garros.

Proprio a Parigi i fan potranno rivedere il campione italiano nuovamente alle prese con un Grande Slam, la squalifica infatti non ha impedito al tennista la partecipazione a nessuno dei 4 grandi tornei. Ciò ha generato non poche polemiche nell’ambiente tennistico, sia tra i colleghi che tra i giornalisti.