Modric in Serie A | Accordo trovato e firma col nuovo club: destinazione ASSURDA per il croato

Il campione croato potrebbe abbandonare il Real per vestire la maglia di un club italiano

Luka Modric è forse uno dei centrocampisti più forti dell’era moderna oltre ad essere uno dei più vincenti della storia.

Vincitore del pallone d’oro nel 2019, la carriera di Modric è stata circondata dall’enorme quantità di trofei alzati con la maglia del Real Madrid. Un palmares decisamente invidiabile quella del calciatore croato.

Il segno di Modric a Madrid rimarrà senza dubbio indelebile, il calciatore ha contribuito pesantemente ad ogni trofeo alzato dai blancos durante la sua permanenza a Madrid.

Adesso però la storia del Real Madrid e Modric potrebbe interrompersi qui, il centrocampista sarebbe pronto per una nuova avventura lontana dalla Spagna, è possibile che rimanga in Europa.

Modric non rinnova il contratto, Serie A all’orizzonte?

A quanto è emerso dalle ultime notizie provenienti dalla Spagna, sembrerebbe che il centrocampista croato non abbia raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con il Real Madrid. L’avventura di Modric in maglia blancos potrebbe quindi interrompersi a giugno di quest’anno, per lui nonostante l’età, ci sarebbe la possibilità di approdare in nuovi club che farebbero di tutto per ottenere il centrocampista.

Tra le possibili destinazioni di Luka Modric c’è anche ovviamente l’Italia con il nostro campionato di Serie A che accoglierebbe calorosamente il campione. Le squadre in grado di pagare l’ingaggio del giocatore sono sicuramente poche, ma non è da escludere la possibilità che Modric possa ridurre lo stipendio pure di restare in Europa. Nonostante la storia di Marotta possiamo facilmente escludere l’Inter dalla lista delle possibili acquirenti data l’età del giocatore che non combacia non le linee guida di Oaktree.

Madrid saluta il giocatore più titolato della sua storia

Con ben 28 titoli vinti il Real saluterà presto il calciatore ad aver vinto più trofei con la maglia blancos, un vero e proprio pezzo di storia per il Bernabeu.

Con le sue 6 Champions League vinte a Madrid, Modric fa parte dell’esclusivo club di coloro che hanno vinto il numero più alto di Coppe Campioni. Il suo nome è infatti accostato a quelli di Carvajal, Nacho, Toni Kross e della leggenda Francisco Gento.