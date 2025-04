DAVID ALL’INTER: colpo GRATIS, spazzato via ogni dubbio | L’annuncio ufficiale

Arriva l’annuncio su Jonathan David e l’interessamento dell’Inter in vista di questa estate di mercato

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il prossimo mercato per progettare il futuro della squadra. La dirigenza nerazzurra, infatti, ha intenzione di regalare ad Inzaghi una rosa che possa essere competitiva sia in campionato che in Champions League e sta valutando i profili migliori in questo senso.

Ma, per fare questo, Marotta, Ausilio e Baccin dovranno necessariamente sottostare ai dettami della nuova proprietà Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media, di abbassare il costo totale della rosa e di abbassare anche il monte ingaggi che oggi è il più elevato dell’intera Serie A.

Non sarà sicuramente un compito semplice riuscire a coniugare tutti questi aspetti. Ma di sicuro, i nerazzurri vogliono ancora riuscire a competere per portare a casa altri trofei.

Intanto, arriva l’annuncio sul possibile passaggio di Jonathan David a parametro zero all’Inter. Parole molto importanti per il futuro dell’attaccante canadese.

Inter, preso David a zero? Le ultime sul canadese

L’Inter è molto interessata all’attaccante canadese del Lille, Jonathan David. Il numero 9 infatti non è intenzionato rinnovare il suo contratto con la società francese e ha deciso di andare via a parametro zero.

Secondo quanto riportato da Nico Schira, ci sono molte società interessate al giocatore, ma la Serie A sembra essere il campionato con la destinazione più probabile. E l’Inter sembra essere la squadra maggiormente in vantaggio, anche sulla Juventus che ancora non sa se realmente giocherà la Champions League e chi sarà l’allenatore della squadra.

Inter, ecco i ruoli da coprire del mercato

L’Inter dovrà fare tanto per quanto riguarda il mercato estivo. Infatti, il ricambio generazionale è d’obbligo e in tanti andranno via. Sicuramente, in viale della Liberazione, hanno intenzione di acquistare un difensore centrale.

Occhio anche ad una mezz’ala di qualità che possa essere plasmata da Inzaghi e occhio anche ad un vice-Calhanoglu. In avanti, servirà un giocatore che riesca a saltare l’uomo per creare superiorità numerica. Insomma, il lavoro è appena cominciato. Nelle prossime settimane si saprà sicuramente di più.