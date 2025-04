E’ tornato Michael Schumacher, dopo anni difficili eccolo di nuovo tra noi | Il gesto A SORPRESA

Per la prima volta dall’incidente il campione ha regalato un gesto pubblico

Michael Schumacher fa senza dubbio parte dell’Olimpo dei piloti leggendari della Formula 1. Considerato da molti uno dei più grandi se non il più grande pilota che la Ferrari abbia avuto il piacere di avere nel proprio team.

Schumacher è diventato sinonimo di bravura e di perfezione al volante diventando anche un metro di paragone per le future generazioni di piloti all’interno della Formula 1.

Nel 2013 purtroppo la vita dell’ex pilota è cambiata drasticamente quando Michael fu vittima di un grave incidente sulla pista da sci. Da quel giorno in pochissimi hanno ricevuto informazioni sulle condizioni dell’ex pilota.

A quasi 12 anni da quel terribile giorno Michael per la prima volta avrebbe dato un segno che fa ben sperare i fan della Formula 1.

Schumacher, l’ex pilota ha firmato un casco per una nobile causa!

Per la prima volta dal terribile incidente che ha cambiato per sempre la vita del pilota, Michael Schumacher ha compiuto un gesto che ha ridato speranza ai suoi tifosi. Il campione ha firmato un casco indossato da Sir Jackie Stewart, l’oggetto sarà venduto all’asta e i fondi ricavati saranno donati in beneficenza all’associazione fondata dallo stesso Stewart per la ricerca sulla demenza.

Il pilota sarebbe stato assistito dalla moglie al momento della firma, ciò però non demoralizza i fan di Schumacher che finalmente dopo anni hanno potuto assistere ad un gesto del campione. Lo stesso Stewart si è espresso in maniera commossa dato il gesto che nessuno si sarebbe aspettato dall’ex pilota.

Non si conoscono le attuali condizioni dell’ex pilota

Nonostante siano passati più di 11 anni dal terribile evento non si hanno notizie certe sulle condizioni dell’ex pilota tedesco. Ciò che emerso negli anni non è un quadro sicuramente rassicurante per chi spera di poter un giorno riassistere ad una nuova apparizione pubblica di Michael Schumacher.

Il pilota avrebbe subito dei pesanti danni cerebrali che per molto tempo lo hanno costretto ad uno stato vegetativo. Dal settembre 2014 Schumacher si trova nella sua residenza, ma da quel giorno le notizie sullo stato di salute dell’ex campione sono state minime.