BRUTTO infortunio e stagione FINITA | Perdita ENORME per i giallorossi: ha rimediato la LESIONE del crociato

Arriva l’ennesimo infortunio in Serie A: i giallorossi perdono un loro giocatore per la rottura del crociato

In questa stagione di Serie A, sono tantissimi i giocatori che hanno dovuto terminare anticipatamente la stagione a causa di infortuni molto gravi. La squadra che, sicuramente, è stata tra le più penalizzate è certamente la Juventus. I bianconeri, infatti, hanno perso a causa della rottura del crociato due giocatori importantissimi come Bremer e Cabal.

Anche all’Atalanta non è andata meglio, visto che ha dovuto perdere Scamacca e, adesso, nel momento decisivo della stagione, anche due perni fondamentali come de Ketelaere e Kolasinac. Il Torino, fin dall’inizio della stagione, ha dovuto fare a meno del suo miglior giocatore e capitano, Duvan Zapata sempre per la rottura del crociato.

Anche la Lazio, in questa fase in cui si sta giocando un posto in Champions League, dovrà fare a meno del difensore spagnolo, Patric, a causa di un problema ai tendini della caviglia.

Intanto, arriva l’ennesima brutta notizia e l’ennesimo infortunio in Serie A. La squadra giallorossa perde il suo giocatore a causa della lesione del legamento crociato. Stagione finita per lui.

Serie A, altro infortunio: lesione del crociato e stagione finita

La Serie A perde un altro suo protagonista. Infatti, nella partita tra Juventus e Lecce, la squadra salentina ha perso un giocatore fondamentale come Gaby Jean, costretto ad uscire anticipatamente dopo un duro contrasto di gioco.

Gli esami che sono stati effettuati sul ragazzo hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore sinistro. Dunque, anche per lui, si tratta di stagione finita e lo rivedremo in campo solamente l’anno prossimo dopo una lunga convalescenza.

Lotta salvezza, tante squadre si sfidano

Per quanto riguarda la lotta per la salvezza, la sfida è tra tante squadre. Lo scorso fine settimana si è giocata una partita importantissima tra Monza e Venezia con i lagunari che sono riusciti a battere i brianzoli. La squadra di Nesta, a questo punto, sembra essere condannata alla retrocessione in Serie B.

E’ lotta tra Empoli, Parma e proprio il Lecce per il terzultimo posto, almeno per il momento. Una sfida che durerà fino al termine della stagione.