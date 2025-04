Voi in Nazionale non verrete più | Scoppia la bufera dopo il Caso Scommesse: esclusi per sempre da Coverciano

Dopo le ennesime rivelazioni inerenti al caso-scommesse, arriva la notizia da Coverciano sui giocatori coinvolti

In queste ore il mondo del calcio italiano trema per l’ennesima volta a causa di quanto accaduto con il caso-scommesse. Dopo quanto era stato rivelato nei mesi precedenti, con le vicende che avevano portato alle squalifiche per il centrocampista della Fiorentina – allora della Juventus – Nicolò Fagioli e per quello del Newcastle – allora del Milan – Sandro Tonali.

Una vicenda che sicuramente ha fatto male al mondo del calcio, ma soprattutto ai ragazzi coinvolti e a chi gli è stato intorno, dal momento che per dei giovani in rampa di lancio nel calcio europeo, tutto questo avrebbe potuto tagliare definitivamente le gambe. Ma le cose, stando a quanto emerso in questi giorni, non sarebbero terminate.

Altri nomi di altri calciatori sono venuti fuori e la cosa potrebbe ulteriormente allargarsi. Insomma, la vicenda non sembra essere terminata qui e la si seguirà con estrema attenzione.

Intanto, una bandiera del calcio italiano ha parlato di quanto accaduto e ha voluto dire la sua sui giocatori che sarebbero coinvolti. Delle parole che certamente faranno discutere tanto.

Caso scommesse, le parole dell’ex Campione del Mondo

La vicenda sul caso scommesse ha creato tantissimo malumore attorno al mondo del calcio italiano. E tantissime sono state le reazioni anche da parte di grandi ex calciatori che hanno scritto la storia con le rispettive maglie e con la Nazionale. Uno di questi è sicuramente Dino Zoff che ha parlato dell’argomento volendo avanzare una soluzione al problema.

Ecco le parole dell’ex portiere: “Sì, forse è arrivato il momento di mettere delle regole chiare. Di sospendere da ora in poi l’attività azzurra per chi commette degli errori di questo genere. Perchè di errori si tratta, è evidente”.

Scommesse, l’ennesimo caso italiano

Il caso scommesse è l’ennesimo accadimento negativo per il calcio italiano. Ovviamente, il tutto dovrà essere accertato dalla giustizia e bisognerà capire chi e se realmente coinvolti. Ma, di certo, il chiacchiericcio, normale visto che si tratta di notizie, non aiuta allo sviluppo di un sistema già malandato di suo.

L’impressione è che questa vicenda sia ancora un’altra pietra sopra al nostro movimento che non riesce a vedere barlumi di luce continuati.