Dramma Cristiano Ronaldo, lutto devastante che colpisce la sua famiglia | Se n’è andato troppo presto

Lutto per Cristiano Ronaldo: una perdita molto pesante di una persona a cui deve tutta la sua carriera calcistica

Cristiano Ronaldo è stato ed è ancora, in questa fase finale della sua carriera, uno dei calciatori più importanti della storia del calcio mondiale. Un giocatore che in carriera ha vinto veramente di tutto con le maglie con le quali ha giocato e che è stato capace di abbattere ogni tipo di record, anche personale.

Oggi, a 40 anni compiuti da poco, il fuoriclasse portoghese è alla ricerca dell’ennesimo traguardo, con il raggiungimento dei 1000 gol in carriera. Insieme a Lionel Messi, hanno scandito una sana rivalità calcistica che è durata per oltre 15 anni ed ancora oggi, i due, si sfidano a distanza ed hanno come obiettivo quello di giocare un altro Mondiale.

In questo momento, CR7, si trova in Arabia Saudita e veste la maglia dell’Al-Nassr, mettendo a segno 21 gol in ben 25 partite ed essendo in corsa per qualificarsi alla prossima Champions League asiatica.

Intanto, per lui, arriva la notizia spiacevole. Un lutto ha colpito lui e la sua famiglia. Una perdita importante perchè si è trattato di una persona decisiva nella sua carriera calcistica.

Ronaldo, lutto devastante: perdita importante per il portoghese

Nelle ultime ore, è arrivata la notizia della morte di Aurelio Pereira, un grande talent scout dello Sporting Lisbona che ha scoperto grandissimi giocatori come Luis Figo e, per l’appunto, Cristiano Ronaldo iniziandolo alla carriera nel mondo del calcio.

Proprio CR7 ha voluto mandare il suo cordoglio per la scomparsa dell’uomo e lo ha fatto attraverso i suoi canali social. Ecco le sue parole: “Non smetterò mai di essere grato per tutto quello che hai fatto per me e per tanti altri giocatori. Vivrà per sempre. Grazie di tutto. Riposa in pace”.

Una carriera straordinaria e tantissime vittorie

Cristiano Ronaldo è sicuramente il bomber più forte di tutti i tempi. Se sicuramente ci possono essere dei dubbi in merito alle preferenze personali sull’essere il miglior giocatore della storia, per quanto riguarda i numeri c’è poco da fare e ancora oggi riesce a fare la differenza.

Un calciatore che ha sempre avuto dalla sua la voglia di sacrificarsi per arrivare ai propri obiettivi, riuscendo a vincere tutto con i club e a livello personale.