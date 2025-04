Ho sbagliato di proposito un rigore | ASSURDO davvero: è successo di tutto in campo

Arriva la notizia clamorosa: il giocatore ammette di aver sbagliato a posta un calcio di rigore

In questi ultimi anni, le polemiche per le decisioni arbitrali l’hanno fatta spesso da padrone per quanto riguarda alcuni episodi ed alcuni errori che la classe arbitrale ha commesso. Da una parte c’è sempre la vena polemica che la nostra cultura calcistica ha avuto, dall’altra alcune decisioni che hanno lasciato sbigottiti in tanti casi.

Il dialogo tra la classe arbitrale, giocatori ed allenatori, ha subito forti battute d’arresto. E il regolamento che talvolta appare parecchio poco netto, non facilita sicuramente questo aspetto. Per questo sarebbe il caso di riuscire a ristabilire un dialogo che sia proficuo e trovi delle posizioni comuni che mettano tutti d’accordo.

Intanto, arriva la notizia che riguarda proprio un episodio arbitrale. Il giocatore fa un ammissione incredibile e mai vista prima in merito ad un calcio di rigore assegnato.

Il ragazzo, infatti, ha sbagliato di proposito dal dischetto. La motivazione che ne è stato data è veramente incredibile.

Episodio clamoroso: il giocatore sbaglia di proposito il rigore

Incredibile quanto accaduto a Verona, per quanto riguarda il campionato Under 14. Infatti, l’attaccante del San Martino Giovani ha deciso di sbagliare di proposito un calcio di rigore che l’arbitro aveva assegnato alla propria squadra.

Un gesto che è stato motivato dal fatto che il tiro dal dischetto non c’era ad avviso di tutti. Un gesto di rara sportività che ha destato sicuramente tanta ammirazione nei confronti dell’autore. Un episodio che, anche se avvenuto nel campionato dilettantistico, sicuramente fa bene al mondo del calcio.

Calcio di rigore sbagliato di proposito: le parole del direttore generale

Dopo la partita, sono arrivate anche le parole del direttore generale della San Martino Giovani, Giovanni Adriano Zuppini: “Nessuno di noi pensava che sarebbe stato concesso un rigore. Ma poi è arrivato il fischio e si è trattato di decidere cosa fare”.

Il dg, poi, ha continuato: “La decisione era palesemente errata, un abbaglio vero e proprio. A quel punto l’allenatrice ha chiamato a sè il capitano che si stava dirigendo verso il dischetto e gli ha detto di sbagliarlo”.