Buco da 55 milioni | Caos PSG: ora le cose si mettono veramente male per Al-Khelaifi

Arriva la notizia inaspettata per quanto riguarda Al-Khelaifi e il PSG: per i francesi le cose si mettono male

Il trasferimento più clamoroso della scorsa estate è stato certamente quello che ha portato Kylian Mbappè dal Paris Saint-Germain al Real Madrid. L’attaccante francese si è trasferito nella capitale spagnola a parametro zero dopo un periodo di forte conflitto con la società francese che lo ha portato a non accettare il rinnovo del contratto.

Dopo la partenza del fuoriclasse della nazionale di Deschamps, il PSG ha iniziato a cambiare forma e a preferire giocatori di talento capaci di essere funzionali al progetto tecnico-tattico di Luis Enrique. I galacticos, sono riusciti ad aggiungere un altro fuoriclasse alla loro rosa, ma fino a questo momento è stato complicato trovare un equilibrio.

Intanto, per la società francese è arrivata la notizia completamente inaspettata e che mette nei guai il club per quanto riguarda la situazione finanziaria che con questo nuovo corso sta provando a mettere le cose al loro posto.

Le cose riguardano proprio il trasferimento di Mbappè. Il club francese potrebbe avere un ulteriore buco da 55 milioni. Una situazione che andrà monitorata nei prossimi mesi.

PSG, arriva la notizia inaspettata: buco da 55 milioni di euro

Il trasferimento al Real Madrid ha lasciato ancora più scorie per quanto riguarda il rapporto tra il club francese e Kylian Mbappè. Infatti, in ballo, c’è anche la questione che riguarda alcuni dei soldi che l’attaccante vanta ancora dalla sua ex società, almeno a suo modo di vedere.

Ecco le parole dell’avvocata del giocatore, Delphine Verheyden: “Il procedimento è iniziato nel febbraio 2024 e, da allora, il PSG non ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali”. La cifra ancora da corrispondere sarebbe di 55 milioni di euro.

Mbappè-PSG, da stella allo scontro

Mbappè è stata, per qualche anno, la stella polare del PSG. La società francese aveva reso il suo ex attaccante la punta di diamante della squadra e il giocatore più rappresentativo.

Ma qualcosa si è rotto. Dall’arrivo di Lionel Messi a Parigi, con trattative complicate per il rinnovo del mercato, le cose si sono complicate fino ad arrivare addirittura in tribunale.