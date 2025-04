Vogliamo Vieira sulla nostra panchina | Addio Genoa, mia ha chiamato un TOP CLUB: non si può rifiutare

Vieira potrebbe lasciare il Genoa al termine della stagione per approdare in un top team in estate

La prossima stagione potrebbe vedere parecchi cambiamenti per quanto riguarda le panchine della società di Serie A. Infatti, tantissimi allenatori potrebbero lasciare le loro attuali società. Sicuramente cambierà allenatore la Roma, che saluterà Claudio Ranieri e si affiderà alla guida di un altro allenatore in panchina.

Attenzione alla Juventus che dovrà capire se riuscirà ad arrivare alla prossima Champions League. In caso positivo, ci sarà ancora Igor Tudor come allenatore, altrimenti, si opterà per un’altra pista con Conte e Gasperini come sogni nel cassetto. L’Atalanta potrebbe salutare lo stesso Gasp e in lizza ci sono i profili di Sarri e Mancini.

Il Milan, con ogni probabilità saluterà Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese ha rotto con la dirigenza rossonera che vuole cambiare e anche qui i sogni sono quelli di Antonio Conte e De Zerbi.

Intanto, ecco che una sorpresa di questa stagione, come Patrick Vieira, potrebbe salutare il Genoa in estate. Per lui è pronto il contratto con una big del nostro campionato.

Vieira-Genoa, sarà addio? Una big ci pensa per l’estate

Vieira potrebbe lasciare il Genoa al termine della stagione. L’ex centrocampista francese, infatti, ha fatto molto bene sulla panchina della società genovese ottenendo una salvezza che era insperata e inaspettata alla vigilia. Un risultato straordinario che è arrivato tra la diffidenza dei più.

Su di lui ci sono gli occhi della Roma che vuole avere un tecnico con esperienza e che abbia affidabilità. Caratteristiche che si sposano con il profilo dell’attuale tecnico del Genoa. Per saperne di più bisognerà attendere il termine della stagione.

Roma, gli altri profili in lizza per la panchina

La Roma, intanto, è alla ricerca di altri profili per la panchina della prossima stagione. La società giallorossa è molto vicina a sciogliere le riserve e ci sono alcuni nomi che circolano. In primis, quello dell’ex Vincenzo Montella.

Occhio anche alla posizione di Stefano Pioli che potrebbe tornare in Italia, mentre sembra più staccato Farioli. Infine, sembra allontanarsi sempre di più Massimiliano Allegri.