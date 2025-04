ECCO GASPERINI: chiamato dal top club di Serie A | E’ LUI IL NUOVO ALLENATORE

Giampiero Gasperini lascerà l’Atalanta in estate e per lui c’è già la nuova squadra sullo sfondo: è una big di Serie A

Per la prossima stagione saranno davvero tanti i cambiamento che riguardano le panchine di tantissime squadre di Serie A. La Roma, dopo aver richiamato Ranieri, avrà un altro allenatore e, in questo momento, la lotta è tra Montella, Allegri e Pioli. Anche il Milan, con ogni probabilità, saluterà Conceicao. I rossoneri hanno alcuni sogni nel cassetto.

Infatti, piacciono tantissimo, Antonio Conte e Roberto De Zerbi, così come non bisogna scartare a prescindere Massimiliano Allegri. Occhio anche all’Inter che, se non dovesse vincere un trofeo tra scudetto e Champions League, potrebbe decidere di separarsi da Simone Inzaghi al termine della stagione.

Anche la Lazio sta pensando di salutare Baroni. Da tempo, Lotito è un grande fan di Vincenzo Italiano, ma sembra difficile che il tecnico lasci un’isola felice come Bologna.

Intanto, l’Atalanta, potrebbe perdere Gasperini. E per il tecnico arriva l’interesse molto forte di una big di Serie A in vista della prossima stagione. Ecco di chi si tratta.

Gasperini saluta l’Atalanta: c’è una big di Serie A per lui

Giampiero Gasperini potrebbe lasciare l’Atalanta a fine stagione. Il tecnico di Grugliasco ha un contratto fino al 2026 con la società bergamasca, ma ha già detto che non è improbabile un addio a fine campionato. Un ciclo molto lungo che adesso sembra aver dato tutto.

Per il tecnico però, c’è il forte interesse da parte di una big italiana. Si tratta della Juventus. I bianconeri hanno Tudor attualmente sulla loro panchina e, se non si dovesse qualificare alla prossima Champions League, potrebbe davvero dire addio. Per questo il nome del tecnico nerazzurro rimane una suggestione molto forte.

Non solo la Juventus: in tanti hanno cercato Gasperini

La Juventus è sicuramente la società più forte su Gasperini. Ma i bianconeri non sono gli unici ad aver pensato a lui. Inizialmente, infatti, la Roma era stata molto forte sull’atalantino, per poi virare su altri profili.

Ma anche il Milan ci aveva pensato, anche se il temporeggiare nella scelta del nuovo ds ha reso le cose decisamente più complicate.