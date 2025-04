TEGOLA PESANTISSIMA per i nerazzurri | Rottura del crociato e stagione finita: che sfortuna!

Altro infortunio in Serie A e stagione finita per il calciatore: per lui arriva la notizia della rottura del crociato

In Serie A, in questa stagione, tantissimi giocatori sono stati costretti a concludere in maniera anticipata la loro stagione a causa di infortuni gravi. La squadra che sicuramente è stata tra le più penalizzate è stata la Juventus. I bianconeri, infatti, hanno dovuto perdere per tutta la stagione due giocatori importanti come Gleison Bremer e Cabal a causa della rottura del crociato.

La stessa sorte è toccata, per quanto riguarda l’altra sponda della Mole, al Torino che ha perso il suo miglior giocatore, ovvero Duvan Zapata. Anche per il colombiano c’è stata la rottura del legamento crociato. L’Atalanta, invece, dopo aver recuperato Scamacca, è stata costretta a riperderlo per l’ennesimo infortunio.

Così come la Lazio che, nel momento decisivo della stagione ha perso un giocatore molto importante come Patric. Insomma, una lista lunghissima per un problema che sta diventando molto serio.

Ed è arrivata un’altra notizia che riguarda un altro giocatore. Anche per lui stagione finita in un momento importantissimo per la sua squadra a causa della rottura del legamento crociato.

Altro infortunio in Serie A: c’è la rottura del crociato

Una tegola pesantissima nel momento decisivo della stagione. L’Atalanta, infatti, dopo la partita giocata contro il Bologna, ha perso il suo miglior difensore, ovvero Kolasinac. Il giocatore è uscito dal campo sentendo dolore al ginocchio.

Inizialmente anche Gasperini si era detto ottimista sulle sue condizioni fisiche, ma nella realtà la diagnosi è stata molto peggiore rispetto alle aspettative. Il giocatore, infatti, ha subito la rottura del legamento crociato. Anche per lui il campionato finisce qui e la Dea non potrà contare sulla sua presenza in campo.

Lotta Champions, è bagarre per un posto in Europa

La lotta per arrivare in Champions League sta vivendo la sua fase decisiva, ma anche più bella visto che ci sono tantissime squadre che vogliono arrivare tra le prime quattro in classifica.

Atalanta, Juventus, Bologna, Roma, Fiorentina, Milan e Lazio stanno dando vita ad un grandissimo finale di stagione che sarà da vivere fino in fondo.