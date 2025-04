UFFICIALE: ha rinnovato addirittura fino al 2030 | Inzaghi, arriva il tanto atteso sì

E’ ufficiale il rinnovo fino al 2030 dopo una lunga trattativa: è arrivato il sì tanto atteso per l’Inter

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare la prossima stagione e ha iniziato a valutare i migliori profili che possano fare al caso del progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi. L’intenzione è quella di riuscire a rendere la rosa nerazzurra ancora più competitiva rispetto a quella attuale.

Ma, per fare in modo che ciò accada, è necessario anche ottemperare ad alcuni diktat che sono stati dati da parte della nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare il monte ingaggi che rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Marotta, Ausilio e Baccin non avranno un compito granchè semplice ed è per questo che bisognerà utilizzare tutta l’accuratezza ed il tempismo possibile.

Intanto, arriva l’annuncio ufficiale da parte del club di viale della Liberazione in merito ad un rinnovo di contratto. Dopo una lunga trattativa, il rapporto è stato prolungato fino al 203o.

Inter, arriva l’ufficialità del rinnovo fino al 2030

L’Inter ha deciso di puntare forti sui giocatori giovani, ma anche su quelli del proprio vivaio. E’ proprio di queste ore l’annuncio ufficiale del rinnovo di contratto dell’attaccante Francesco Pio Esposito che, in questo momento, è in prestito allo Spezia.

Il giocatore sta facendo molto bene in prestito in Serie B e la società ha molta stima di lui ed ha intenzione di puntarci fortemente per quanto riguarda il futuro prossimo. Un giocatore che potrà fare davvero delle cose molto importanti.

Esposito, l’Inter ha le idee chiare su di lui

Francesco Pio Esposito sarà uno dei pilastri del futuro dell’Inter. Un giocatore che, in Serie B, sta facendo cose molto importanti. E i nerazzurri, per il futuro, hanno le idee molto chiare e sanno già cosa fare.

Infatti, l’intenzione sarebbe quella di mandarlo un anno in prestito per far acquisire esperienza da titolare in Serie A. Poi, in base ai miglioramenti fatti, si deciderà se tenerlo in rosa oppure se è il caso di mandarlo ancora in prestito in Serie A.