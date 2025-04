Ti convovo in Nazionale, dall’Eccellenza alla maglia Azzurra | Spalletti lo ha chiamato al telefono

Che occasione per il calciatore, adesso dovrà sfruttarla così da non deludere Spalletti

Le storie più belle nel mondo del calcio sono sempre quelle che hanno un po’ di romanticismo in esse. Storie di rivalsa, storie di chi è partito da zero ed è arrivato a competere ad alti livelli a fianco di campione già affermati.

Spesso abbiamo l’impressione che la modernità abbia rimosso dal mondo dello sport parte del suo romanticismo e quindi anche delle sue storie di rivalsa ma non è così.

Il mondo del calcio riesce ancora a regalarci delle narrazioni che possono farci emozionare e che ci insegnano che col duro lavoro si può arrivare ovunque si voglia.

Una di queste storie possiamo vederla propria nella Serie A attuale, con un calciatore che in poco tempo è passato dal giocare in Eccellenza alla maglia della Nazionale.

Gatti, la sua storia è tra le più belle del nostro campionato

Stiamo parlando proprio di Federico Gatti, il difensore oggi alla Juventus ma che fino al 2020 militiva nella Serie D italiana. La sua storia ha davvero dell’incredibile, basti pensare che in poco meno di due anni Gatti sia passato dal giocare in Serie D a giocare per la nazionale italiana grazie alla convocazione di Roberto Mancini.

Adesso Federico Gatti è un tassello fondamentale nella nazionale dell’attuale CT italiano, Luciano Spalletti. La sua convocazione ormai viene ritenuta certa anche per i prossimi impegni degli azzurri come le partite valide per le qualificazioni al mondiale che si svolgeranno ad inizio giugno.

Il destino del difensore è ancora tutto da scrivere

Non si conosce ancora il futuro dell’attuale centrale dei bianconeri, da tempo si discute sulla possibilità che questa sia la sua ultima stagione a Torino. Attualmente il reparto difensivo della Juventus conta davvero tanti nomi anche se molti sono al momento indisponibili a causa dei vari infortuni.

A fine stagione però la Juve si potrebbe ritrovare con un reparto difensivo decisamente trafficato, la decisione più ovvia sembra quella di dover cedere qualche nome. Per adesso sembra che il nome di Federico Gatti sia il primo della lista, i tifosi bianconeri dovranno attendere novità.