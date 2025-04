Hanno preso Retegui | 50 MILIONI nella casse dell’Atalanta: sarà UFFICIALE dopo il Mondiale per Club

Incredibile colpo di mercato, cambierà di certo le forze in gioco

Mateo Retegui sta regalando ai tifosi bergamaschi quella che al momento è la miglior stagione della sua carriera.

L’attaccante azzurro sta lottando per mantenere il primo posto nella classifica capocannonieri a suon di gol che hanno consentito all’Atalanta di poter lottare con una certa tranquillità per il posto nella prossima Uefa Champions League.

Tuttavia i tifosi sanno bene che con le grandi prestazioni si attira anche l’attenzione di tanti altri grandi club, pronti dietro l’angolo a presentare una maxi offerta per portare via l’attaccante.

Sembrerebbe infatti che un grande club europeo sarebbe pronto a presentare la propria offerta all’Atalanta per sostituire il proprio centravanti.

La Juventus fa sul serio, se Vlahovic va via arriva Retegui

Nonostante non si conoscano ancora i piani dei bianconeri per il dopo Tudor sembra che la dirigenza abbia già iniziato ad immaginare il mercato estivo. Tra le probabili partenze ci sarebbe quella di Dusan Vlahovic che lascerebbe ovviamente un pesante vuoto in attacco, ma i tifosi bianconeri non devono preoccuparsi, la dirigenza ha già in mente un possibile sostituto.

Sembrerebbe infatti che la Juventus abbia messo nel proprio mirino il bomber dell’Atalanta Mateo Retegui, per lui sarebbero già pronti ben 50 milioni di euro da presentare alla società bergamasca. L’Atalanta a gennaio avrebbe già rifiutato un’altra maxi offerta per il bomber, un’offerta di 65 milioni di euro proveniente dell’Arabia, questa volta le cose andranno diversamente?

L’ingaggio non sarebbe un problema, i bianconeri tentano il bomber

Ciò che potrebbe far vacillare l’attuale bomber dell’Atalanta potrebbe essere lo stipendio che la Juventus potrebbe proporgli. Nonostante i migliori risultanti degli ultimi anni, il club bergamasco non dispone ancora la potenza economica della rivale. In più il nuovo progetto della Juventus, cioè quello di tornare tra i più grandi club europei nel giro di qualche anno, potrebbe tentare Retegui.

Starà al bomber italo-argentino decidere se restare in una città con una piazza a cui ha già dato tanto oppure cercare qualcos’altro in una nuova realtà. Nel frattempo Retegui si concentrerà sul finale di campionato, fondamentale per le sorti dell’Atalanta e anche della Juventus.