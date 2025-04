TEGOLA PER I NERAZZURRI | C’è lesione muscolare, stagione finita per lui

La squadra nerazzurra dovrà fare a meno di lui fino al termine della stagione: c’è lesione muscolare

In questa stagione, tantissimi sono stati gli infortuni, anche molto gravi, che hanno fatto terminare in maniera anticipata la stagione a molti giocatori. La squadra che sicuramente che è stata penalizzata è di sicuro la Juventus. La squadra bianconera, infatti, ha perso a causa della rottura del crociato sia Gleison Bremer che Cabal.

Anche il Torino, a causa dello stesso infortunio, ha dovuto perdere per tutta la stagione il suo miglior giocatore, nonchè capitano della squadra, Duvan Zapata. L’Atalanta, dopo aver recuperato Scamacca, a causa dell’ennesimo problema fisico, ha dovuto terminare nuovamente e in maniera anticipata la stagione.

Così come la Lazio che ha perso nel momento decisivo della stagione il difensore spagnolo, Patric. Insomma, un tema, quello degli infortuni, da tenere in forte considerazione.

Intanto, arriva un altro infortunio nel nostro campionato. Il giocatore ha subito una lesione muscolare e la squadra dovrà fare a meno di lui per il resto del campionato.

C’è lesione muscolare: stagione finita per lui

L’Atalanta perde un altro pezzo pregiato per i prossimi impegni. Dopo aver saltato la partita di campionato contro il Bologna, il giocatore dovrà saltare, soprattutto, anche il match contro il Milan.

Si tratta dell’attaccante belga, Charles de Ketelaere che durante l’allenamento ha subito una lesione muscolare che lo costringerà a terminare prima il campionato in una fase in cui la squadra nerazzurra si trova a lottare per un posto in Champions League.

Atalanta, c’è il dubbio Gasperini per la prossima stagione

Giampiero Gasperini, dopo aver scritto la storia dell’Atalanta, potrebbe decidere di lasciare Bergamo già al termine della stagione. Il tecnico nerazzurro, infatti, ha annunciato che non rinnoverà il contratto in scadenze nel 2026 e potrebbe pensare di andare via un anno prima della scadenza.

Tante squadre si sono informate su di lui. Inizialmente la Roma ha provato a vedere la fattibilità dell’affare, ma ha rinunciato. Poi, anche la Juventus sta valutando la sua posizione, così come il Milan alla ricerca del tecnico per la prossima stagione che dovrà essere molto diversa da quella attuale.