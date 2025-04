Ranieri, alla fine ha detto sì | Arriva il RINNOVO a sorpresa: RIBALTONE ROMA

Che colpo di scena, nessuno si sarebbe aspettato il suo rinnovo

Il lavoro di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma è destinato a restare nella storia dei giallorossi. Il tecnico ha preso la squadra in una situazione tutt’altro che ottimale portandola ad avere una media punti da scudetto.

Purtroppo questa sulla panchina della Roma potrebbe essere l’ultima esperienza del tecnico che ha da poco annunciato di volersi ritirare dal mondo del calcio.

Questo ha sicuramente intristito molti giocatori che hanno avuto l’onore di essere allenati da Claudio Ranieri. Da sempre si sa che l’attuale tecnico della Roma riesce a sviluppare con efficacia un ottimo rapporto con i propri calciatori.

Oltre a questo le capacità di Ranieri gli consentono anche di tirar fuori il meglio di ogni giocatore portandolo a giocare molto meglio rispetto a prima. Anche in questa sua ultima esperienza il tecnico è riuscito nuovamente a cambiare il destino di un giocatore.

Ranieri c’è riuscito di nuovo, Shomurodov ha firmato il rinnovo!

In pochi ad inizio stagione si sarebbero aspettati che l’attuale attaccante uzbeko della Roma, Eldor Shomurodov, avrebbe rinnovato per altri due anni in giallorosso. Arrivato a Roma nel 2021 Shomurodov non ha mai definitivamente conquistato l’amore dei tifosi giallorossi o gli elogi dei giornalisti. Le sue prestazioni altalenanti hanno portato tutti a credere che presto la sua strada e quella di Roma si sarebbero separate.

Tuttavia le prestazioni avute quest’anno sotto la guida di Claudio Ranieri hanno portato la dirigenza giallorossa a rivalutare l’attaccante. Con questa firma Shomurudov sarà legato ai giallorossi fino al 2027, due anni in cui i tifosi sperano di poter vedere delle grandi giocate da parte sua.

L’ultima avventura di Ranieri si concluderà a giugno

Nonostante la possibilità di arrivare a ben 100 panchine Claudio Ranieri ha annunciato che questo sarà il suo ultimo anno da allenatore. Le parole di Ranieri hanno generato molta commozione in tutti coloro che hanno apprezzato il lavoro del tecnico.

Nella sua carriera Ranieri ha permesso alle sue squadre di alzare 1 Supercoppa Europea, 1 Coppa Intertoto, 1 Premier League, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana e 1 Coppa di Spagna, oltre a diverse imprese sportive che non hanno comportato la vittoria di alcun trofeo.