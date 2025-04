Terremoto Ferrari, bufera su Hamilton | Ultim’ora SCONCERTANTE in Formula 1

Arriva la clamorosa rivelazione riguardo al pilota della Ferrari, Lewis Hamilton: arriva la bufera sull’inglese

In questa stagione, tantissime novità hanno riguardato i piloti che hanno cambiato scuderia. Il trasferimento che ha suscitato maggiore stupore è stato sicuramente quello che ha portato l’inglese, Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari a fare coppia con un altro numero uno come Charles Leclerc.

E proprio il dualismo tra i due piloti è sicuramente un tema che si ripercorrerà a lungo, visto che entrambi sono due atleti che non vogliono fare da spalla all’altro e puntano alla vittoria finale. Certo, in questo momento, sia la vettura che la strategia non ha regalato troppe soddisfazioni e bisognerà lavorare molto più che duramente per recuperare terreno e diventare competitivi.

Intanto, arrivano parole interessanti e che faranno discutere tantissimo e che riguardano Hamilton. Il pilota ha parlato della stagione e ha detto la sua sull’andamento della Ferrari.

In tanti sono rimasti delusi da quanto sentito, tanti altri hanno apprezzato la sincerità. Insomma, quando parla il pilota inglese, sicuramente c’è sempre una dichiarazione che fa notizia.

Ferrari, Hamilton a sorpresa: le parole sulla stagione della Ferrari

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Lewis Hamilton si è soffermato a parlare con un cronista della stagione che è appena cominciata sulla Ferrari dopo un trasferimento a sorpresa. Ma le parole dell’inglese hanno stupito molti tifosi della rossa.

Ecco quanto detto: “Cosa dico agli spettatori che si aspettano qualcosa di magico? Non fatelo, è semplice. Non aspettatevi nulla. Guardate e divertitevi. Stiamo lavorando molto duramente quindi non posso dire altro. Non ho altro da aggiungere”. Insomma, per coloro che speravano in una vettura competitiva in questa stagione, il sentore è che bisognerà aspettare tempi migliori.

Ferrari, quando si tornerà a competere?

Insomma, per l’aria che tira tra i piloti e tra i tifosi, l’impressione è che questa sia l’ennesima stagione di transizione per la Ferrari. Infatti, non sembra che il cavallino rampante possa essere in grado di riuscire ad impensierire continuamente le prime della classe.

I tifosi si mettano l’anima in pace, stando a quanto detto da Hamilton, e si godano gli eventuali miglioramenti che ci potranno essere.