“Vogliamo Ancelotti”: la Roma fa sul serio | E’ il nuovo allenatore giallorosso

La Roma fa sul serio per quanto riguarda il sogno Carlo Ancelotti: il tecnico potrebbe tornare in giallorosso

Nella prossima stagione, tantissime panchine potrebbero cambiare rispetto a quest’anno. Per esempio, la Juventus dovrà capire se arriverà o meno in Champions League. In caso positivo, infatti, rimarrà Igor Tudor sulla panchina bianconera, altrimenti il sogno è Antonio Conte, mentre più possibile sembra Giampiero Gasperini.

Anche il Milan, con ogni probabilità, cambierà allenatore. Sergio Conceicao, infatti, non ha legato con l’ambiente rossonero, nonostante l’iniziale vittoria della Supercoppa Italiana contro l’Inter. Al suo posto, Conte rimane sempre il primo nome, con Allegri e De Zerbi subito dopo dietro.

Sicuramente, anche la Roma cambierà. Dopo il ritorno di Claudio Ranieri, la società giallorossa si è presa del tempo per decidere su chi puntare per affidare la squadra dell’anno prossimo.

Intanto, a tal proposito, arrivano parole molto importanti. Infatti, l’ex giallorosso ha fatto il nome di Carlo Ancelotti come un profilo che interessa oramai da tempo la società della Capitale.

Roma, il sogno per la panchina si chiama Carlo Ancelotti

La Roma sta cercando un nuovo allenatore per la prossima stagione. Da tempo, il sogno dei tifosi giallorossi è Carlo Ancelotti. E a tal proposito, sono arrivate parole molto importanti da parte dell’ex storico capitano Francesco Totti intervistato da Repubblica.

Ecco quanto riportato: “Credo che qualunque tifoso della Roma vorrebbe Mourinho o Ancelotti in panchina. Anche a scegliere chiudendo gli occhi uno dei due va bene. Mourinho lo abbiamo testato, se Ancelotti dovesse pensarci ben venga”.

Roma, Ranieri ha fatto un annuncio importante sull’allenatore

Intanto, qualche tempo fa, l’attuale tecnico della Roma, Claudio Ranieri, che poi sarà dirigente della società giallorossa, ha fatto un annuncio molto importante per quanto riguarda la panchina della società della Capitale. L’attuale tecnico romanista, infatti, ha ammesso come i nomi che stanno circolando non siano quelli giusti.

Non solo, ma ha dato un indicazione in merito ad un allenatore italiano che in questo momento si trova senza contratto. Tutti gli indizi porterebbero a Massimiliano Allegri. Ma per saperlo con certezza bisognerà aspettare le prossime settimane in cui arriverà l’ufficialità su chi sarà il nuovo allenatore.