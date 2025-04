ENNESIMO CAPOLAVORO firmato Marotta | Un altro PARAMETRO ZERO all’Inter: dal 1 luglio sarà UFFICIALE

Arriva un altro colpo a parametro zero firmato Beppe Marotta: il giocatore potrebbe arrivare da luglio a Milano

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare la prossima stagione valutando quelli che potrebbero essere i migliori profili per il progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi. La dirigenza nerazzurra, infatti, ha intenzione di regalare al suo allenatore una squadra competitiva sia in campionato che in Champions League.

Ma, per farlo, Marotta, Ausilio e Baccin dovranno obbedire ai diktat dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi visto che rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Sarà sicuramente un compito arduo per la dirigenza che però dovrà riuscire a coniugare tutti questi fattori per fare in modo di ottenere risultati sul campo che sono quelli che contano sopra ogni cosa.

Intanto, arriva la notizia di un possibile colpo a parametro zero per la squadra nerazzurra. Beppe Marotta è al lavoro per regalare a Inzaghi un giocatore di assoluta qualità.

Inter, Marotta pronto ad un altro colpo a parametro zero

L’Inter è pronta a rituffarsi sul mercato dei parametri zero per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Il focus principale è dato al reparto offensivo. Infatti, c’è un giocatore che, a sorpresa, potrebbe rientrare nei radar di Marotta.

Si tratta dell’attaccante del Bayern Monaco, Thomas Muller. Il tedesco, in Champions League, proprio contro i nerazzurri, ha segnato il gol del momentaneo pareggio e dato la scossa alla squadra bavarese. Dopo 25 anni, il suo futuro sarà lontano da Monaco e i nerazzurri stanno capendo la fattibilità dell’eventuale affare.

Inter, idee chiare sul mercato

La dirigenza nerazzurra, per quanto riguarda il mercato, sembra avere le idee molto chiare. A centrocampo è già stato bloccato un giovane molto interessante come Sucic, così come sembra essere molto vicino Luis Henrique del Marsiglia.

Ma tanto si dovrà fare soprattutto al centro della difesa, a centrocampo come mezz’ala ed anche in attacco per dare più frecce all’arco di Inzaghi per la prossima stagione che sarà molto importante.