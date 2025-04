CLAUSOLA RESCISSORIA PAGATA | Milinkovic-Savic saluta il Torino: cambia maglia ma resta in Serie A

Milinkovic-Savic potrebbe lasciare il Torino nel mercato estivo. Il portiere serbo potrebbe restare in Serie A

Tantissime società di Serie A stanno già programmando il loro futuro in vista del prossimo mercato estivo. I vari dirigenti, infatti, stanno valutando i profili più adatti al loro progetto tecnico-tattico per rendere le rose ancora più competitive. Per esempio, l’Inter, che con la nuova proprietà di Oaktree ha in cantiere di abbassare l’età media della rosa.

Occhio anche al Napoli che ha intenzione di rinforzare enormemente la rosa per poter rendere la squadra di Antonio Conte ancora più forte rispetto a quella di questa stagione che ha già un organico importante. La Juventus, invece, vorrà avvicinarsi alle prime della classe, sempre con un occhio attento ai conti in rosso.

Il Milan, invece, ha intenzione di fare una vera rivoluzione in difesa e a centrocampo. Ai rossoneri piacciono molto Antonio Silva del Benfica e Samuele Ricci del Torino che sembra essere in dirittura d’arrivo.

Intanto, un protagonista del mercato sarà sicuramente Milinkovic-Savic del Torino. Una squadra di Serie A è pronta a pagare la sua clausola risolutoria nel contratto e ad acquistarlo definitivamente.

Milinkovic-Savic lascia il Torino? Il serbo potrebbe restare in Serie A

Vanja Milinkovic-Savic potrebbe lasciare il Torino. Il portiere serbo ha un contratto fino al 2026 con opzione, lato società, fino al 2027. All’interno dell’accordo, inoltre, è presente una clausola risolutoria del valore di 20 milioni di euro.

E a tal proposito, una società di Serie A è pronta a pagarla. Si tratta del Napoli che ha intenzione di rinforzare il reparto portieri, nonostante l’imminente rinnovo di contratto di Meret fino al 2027 .

Non solo Napoli: altre big sul portiere serbo

Milinkovic-Savic, però, non piace solamente al Napoli. Infatti, il portiere serbo, piace molto anche ad alcune big inglesi. Infatti, anche il Manchester City e il Chelsea stanno raccogliendo informazioni su di lui per capire la fattibilità dell’affare.

Adesso, il numero uno granata, ha intenzione di terminare al meglio la stagione. Poi sarà il momento di pensare al suo futuro. Il serbo è pronto a fare il definitivo grande salto in una big. Prossime settimane decisive.