RETROCESSIONE in Serie B, batosta per il club | VERO E PROPRIO dramma sportivo in Serie A

Arriva il verdetto quasi definitivo per quanto riguarda la squadra di Serie A: retrocessione quasi concretizzata

In Serie A è ancora tutto in ballo per quanto riguarda la lotta per la vittoria dello scudetto, la lotta per l’Europa e la lotta per non retrocedere. Per quanto riguarda il tricolore, la sfida è tra Napoli ed Inter, con la squadra di Antonio Conte che per condizione fisica, calendario e numero di impegni sembra lanciata rispetto ai nerazzurri.

Per l’Europa si sta creando una vera e propria bagarre. Infatti, per giocare la Champions League, l’Europa League e la Conference League stanno lottando contemporaneamente Atalanta, Bologna, Juventus, Fiorentina, Lazio, Roma e Milan. Invece, per non retrocedere, la lotta vera e propria la stanno giocando Parma ed Empoli.

Ma occhio anche ad altre squadre che, nel caso in cui dovessero perdere delle partite che in questa fase decisiva sono molto importanti, potrebbero davvero essere risucchiate nuovamente.

Intanto, c’è un primo verdetto in Serie A. Infatti, la squadra potrebbe essere retrocessa in Serie B. Dopo anni floridi, arriva un vero e proprio dramma sportivo per la società.

Serie A, squadra quasi retrocessa: è un vero dramma sportivo

Dopo anni passati in continua crescita in Serie A, arriva la retrocessione quasi definitiva. Il Monza, infatti, è davvero quasi in Serie B. La squadra brianzola, infatti, è ultima in classifica e non riesce a vincere o pareggiare partite. Una situazione difficile che lo stesso allenatore, Alessandro Nesta, ha ammesso essere difficilmente recuperabile.

La squadra giocherà gli ultimi turni rimasti per provare a fare l’imponderabile, ma la situazione è parecchio complessa e resta il dramma sportivo per i tifosi. Quasi certamente, dalla prossima stagione, si ripartirà dalla serie cadetta.

Monza, dal sogno Europa alla B

E pensare che il Monza, fino a un paio di stagioni fa, aveva l’ambizione di crescere sempre di più fino a centrare l’obiettivo Europa. Un sogno che si è infranto quest’anno dove i risultati non sono arrivati. Un mercato estivo a zero che non ha migliorato la squadra, anzi.

E a gennaio non è andata meglio, visto che tantissimi big sono andati via e sono arrivati dei giovani non ancora pronti per affrontare una situazione così delicata.