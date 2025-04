Lesione al legamento crociato: per lui STAGIONE FINITA | Carriera rovinata per sempre

Arriva la notizia del gravissimo infortunio per il giocatore: rottura del legamento crociato e stagione finita

In questa stagione, in Serie A, si è assistito a tantissimi infortuni anche molto gravi che, troppo spesso, hanno sancito la fine della stagione per tanti calciatori. La squadra che sicuramente ha tratto maggiori svantaggi da queste situazioni è stata la Juventus che ha perso due giocatori di fondamentale importanza per la sua squadra.

Infatti, sia Bremer che Cabal hanno subito la rottura del crociato ed hanno terminato anticipatamente la loro stagione. Stessa sorte è successa al loro dirimpettaio, Duvan Zapata, che nella sfida di campionato contro l’Inter, ha avuto lo stesso infortunio e lo stesso responso per quanto riguarda il prosieguo della stagione.

Anche l’Atalanta, dopo aver recuperato un giocatore importantissimo come Gianluca Scamacca, ha dovuto perderlo per il resto del campionato a causa dell’ennesimo infortunio della sua carriera.

Adesso, sempre nel nostro campionato, è arrivata ancora un’altra notizia della rottura del legamento crociato per un altro giocatore. Anche per lui il campionato è terminato e lo si rivedrà solamente nella prossima stagione.

Serie A, c’è la rottura del crociato: stagione finita per il giocatore

Nella partita di campionato contro il Cagliari che valeva una fetta importante di salvezza per entrambe le squadre, l’Empoli ha ricevuto la terribile notizia di un altro infortunio tra le sue fila. Infatti, Christian Kouamè è dovuto uscire anticipatamente.

Il giocatore si è procurato la lesione del legamento crociato e per lui il campionato, in un momento decisivo, è già terminato. Il giocatore in prestito dalla Fiorentina si rivedrà in campo solamente nella prossima stagione. Una tegola durissima per la società toscana che dovrà fare di necessità virtù in questo momento importantissimo.

Empoli, non solo Kouamè: ecco tutti gli infortunati

Kouamè non è l’unico infortunato tra le file della squadra di D’Aversa. Infatti, i toscani dovevano già fare a meno di un giocatore importante come Pietro Pellegri che, anche lui, ha finito anticipatamente la sua stagione.

Anche per Haas e Sazonov è accaduta la stessa sorte, visto che anche loro hanno subito la rottura del legamento crociato. Insomma, una stagione davvero molto sfortunata.