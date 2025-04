CONTE NUOVO ALLENATORE DELLA JUVE: altro che Tudor | Il futuro è segnato, l’annuncio ufficiale

I bianconeri potrebbero presto cambiare nuovamente allenatore richiamando l’ex tecnico

La Juventus di Igor Tudor si avvia verso il proprio finale di stagione. Un finale di campionato che non combacia esattamente con le premesse della stagione per i bianconeri dati gli scarsi risultati.

Thiago Motta è stato ritenuto il principale artefice dei risultati della Juventus, l’esonero era ormai inevitabile, ed è così che i bianconeri hanno accolto sulla propria panchina Igor Tudor.

Tuttavia, il nuovo tecnico sarà legato alla vecchia signora soltanto fino a giugno, dopo la panchina della Juventus resterà libera in attesa di un nuovo allenatore.

Tra i tanti nomi venuti fuori nelle ultime settimane ci sarebbe anche quello di un ex tecnico, sarebbe un ritorno davvero clamoroso.

Porrini: “Se Tudor non dovesse l’idea giusta sarebbe Conte!”

L’ex difensore della Juventus, Sergio Porrini, è intervenuto dicendo la sua sul futuro della Juventus. Secondo l’ex calciatore l’attuale cambio di marcia della Juventus non è dovuto alle scelte tattiche di Tudor ma più verosimilmente al carattere dell’allenatore più passionale e sanguigno rispetto al suo predecessore. Porrini poi mette in dubbio la permanenza di Tudor anche per la prossima stagione bianconera, per l’ex difensore Tudor dovrà dimostrare qualcosa in più per restare sulla panchina.

Tra i possibili sostituti secondo Porrini ci sarebbe anche Antonio Conte, la sua permanenza a Napoli non è assicurata. Secondo l’ex difensore Conte sarebbe l’uomo adatto per far ripartire il progetto Juve e creare una nuova squadra, date le grandi capacità tecniche di uno degli allenatori più vincenti del nostro campionato.

Conte per ora pensa al Napoli e alla corsa scudetto

Probabilmente la permanenza di Conte nella città partenopea dipenderà molto dal finale di campionato e dal rapporto tra lui e la dirigenza. Attualmente il Napoli è in piena corsa per la vittoria dello scudetto contro i rivali dell’Inter. La corsa per il titolo finale potrebbe durare fino alle ultime battute del campionato di Serie A.

La squadra di Conte potrebbe ritrovarsi avvantaggiata da un calendario decisamente più abbordabile rispetto a quello degli avversari nerazzurri. Il recente scontro con il Bologna era uno degli ultimi grandi ostacoli per l’ex tecnico bianconero.