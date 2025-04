Svolta Solet, lo prendono proprio loro | Firma con i nerazzurri, tutti i dettagli dell’affare

Solet pronto a lasciare l’Udinese dopo soli sei mesi giocati alla grande: i nerazzurri molto forti su di lui

Le società di Serie A si stanno preparando già da parecchio tempo per programmare la prossima stagione. Infatti, i vari dirigenti, hanno intenzione di rinforzare le rose rispetto a quelle attuali per provare a centrare i loro obiettivi. Ad esempio, l’Inter che vuole mantenere la competitività, provando a ringiovanire la rosa che è la più anziana della Serie A.

Occhio anche alla Juventus, che vuole avvicinarsi alle prime della classe, sempre con un occhio molto attento ai conti in rosso. Il Napoli, dal suo canto, vuole aggiungere ancora più qualità ad una squadra già forte, visto che l’anno prossimo giocherà anche la Champions League e vuole farlo da protagonista.

Il Milan, invece, farà una rivoluzione per quanto riguarda la difesa ed il centrocampo. Per il reparto arretrato, infatti, l’obiettivo principale è quello di Antonio Silva del Benfica, mentre in mezzo piace molto Samuele Ricci del Torino per cui la trattativa sembra essere in dirittura d’arrivo.

Intanto, uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato sarà sicuramente il difensore dell’Udinese, Oumar Solet che in soli sei mesi sta riuscendo a mostrare tutto il suo valore in campo senza avere problemi fisici.

Solet via dall’Udinese? I nerazzurri ci pensano

Oumar Solet sarà il prossimo pezzo pregiato dell’Udinese sul mercato. Il difensore francese, infatti, ha stupito tutti per forza fisica, velocità, abilità palla al piede e capacità nelle letture. Una giocatore davvero molto interessante che sembra aver superato anche i problemi fisici.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, l’Atalanta sarebbe molto interessata a lui. La concorrenza è molto elevata, così come anche il prezzo del cartellino che la società friulana valuta intorno ai 30 milioni di euro.

Solet, ecco le squadre in pole position

Per Solet, però, l’Atalanta al momento è un po’ più defilata. Infatti, la squadra in questo momento più interessata al giocatore è il Napoli che cerca un difensore affidabile da affiancare a Buongiorno per costruire una muraglia.

Dietro i partenopei, c’è l’Inter che sta cercando da tempo l’erede di Acerbi che potrebbe lasciare i nerazzurri al termine della stagione.