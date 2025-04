“Sinner è innocente”: RIBALTONE improvviso dopo la squalifica | L’ANNUNCIO UFFICIALE

Arrivano parole importantissime per quanto riguarda la squalifica del tennista italiano, Jannik Sinner

Jannik Sinner è sicuramente lo sportivo italiano del momento. Il tennista altoatesino, infatti, con i suoi miglioramenti e le sue vittorie ha scritto pagine importanti dello sport divenendo il numero uno al mondo nella classifica. Un traguardo che probabilmente lo renderà il miglior tennista italiano di tutti i tempi.

Negli ultimi mesi, però, a tenere banco è stata la vicenda del Clostebol che è stato assunto da Sinner a sua insaputa, a causa di una negligenza da parte di un membro del suo staff. Una vicenda che ha causato la reazione in senso positivo e non di tutta la comunità del tennis nei confronti dell’altoatesino.

Addirittura, alcuni colleghi come Djokovic e Kirgyos sono insorti coinvolgendo il loro sindacato in modo da squalificare Sinner ben oltre i tre mesi patteggiati con la WADA.

Intanto, sulla vicenda, è stato detto anche in favore dell’attuale numero uno al mondo. Le sue parole sono arrivate d’improvviso e, sicuramente, lasceranno un segno nelle prossime settimane.

Arrivano parole al miele per Sinner: “E’ innocente”

La vicenda Sinner ha coinvolto tantissimi protagonisti del mondo del tennis e, di recente, lo stesso tennista italiano ha espresso la sua opinione sulla accaduto. Una vicenda che ha creato fortissimo dibattito negli ultimi tre mesi, nonostante il patteggiamento della squalifica arrivato.

In favore di Sinner, intanto, sono arrivate parole al miele da parte del fratello di John McEnroe, Patrick, che ha solidarizzato con l’italiano: “Trovo assurda la tesi secondo cui gli altri giocatori sono stati trattati male e allora dovremo trattare male anche Sinner. Non credo assolutamente che Sinner sarebbe dovuto essere sospeso, anzi, per me era innocente”.

Sinner, ancora numero 1 al mondo nonostante 3 mesi out

Nonostante l’assenza di tre mesi dai campi da tennis, Sinner è riuscito a rimanere come numero uno al mondo in classifica. A certificarlo definitivamente è stata la vittoria del connazionale, Matteo Berrettini che ha battuto in tre set in numero due al mondo Alexander Zvrev.

Un risultato che adesso andrà consolidato, visto che Sinner tornerà ai Masters 1000 di Roma e ci si aspetta molto da lui.