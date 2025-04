“IO TI AMO”: Wanda Nara esce allo scoperto | Scoppia di nuovo la passione nella sua vita

La modella non si nasconde, mostra a tutti i suoi sentimenti verso il compagno

La storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi è stata senza dubbio una delle più chiacchierate del mondo del calcio e in generale nel mondo dello sport.

La modella argentina ha vestito per molto tempo anche il ruolo di manager dell’ex attaccante nerazzurro, ciò ha portato Icardi a ricevere moltissime critiche da parte di giornalisti e anche colleghi di lavoro.

Diversi gli scandali legati alla coppia, fin dall’inizio del loro amore con il presunto tradimento di Wanda ai danni di Maxi Lopez a più recentemente con le voci di un flirt tra Wanda Nara e l’ex compagno di squadra di Icardi, Keita Balde.

Adesso però la storia tra i due sembra ormai un lontano ricordo, la separazione è ormai effettiva e Wanda Nara ha un nuovo compagno di cui sembra follemente innamorata.

Wanda Nara posta sui social la dedica al compagno: “Ti Amo!”

Da qualche tempo diversi giornali di gossip avevano fatto circolare la notizia secondo cui la relazione tra Wanda Nara e l’attuale compagno, il rapper L-Gante, avrebbe raggiunto la propria conclusione. Voci allontanate dal recentissimo post di Wanda Nara postato in occasione del compleanno del rapper. Nella didascalia la showgirl ha scritto un chiarissimo “Ti amo” indirizzato al suo attuale compagno.

Nessuna nuova rottura dunque per la modella argentina, anche l’ex marito Mauro Icardi sembra averla dimenticata grazie alla sua nuova compagna, la cantante e modella China Suarez.

Brutto colpo per Wanda, non potrà usare i social per un mese!

Mentre dal lato professionale questo non è un ottimo momento per Wanda Nara. Il tribunale argentino avrebbe ordinato la sospensione dei profili social della modella nell’ambito della disputa legale con l’ex marito Icardi riguardante la custodia dei figli della coppia argentina.

Wanda Nara si è espressa molto preoccupata per la decisione del tribunale annunciando che farà certamente ricorso con il suo avvocato. I profili social sono la principale fonte di reddito per la modella, una loro sospensione metterebbe in difficoltà la showgirl argentina. Wanda ha poi annunciato la probabile apertura di un profilo Onlyfans dove i fan potranno continuare a seguirla.