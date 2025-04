DRAMMA per Valentino Rossi: purtroppo ha perso un amico per sempre | Una perdita ENORME nella sua vita

Arriva la brutta notizia per Valentino Rossi: il pilota ha perso un amico. Una perdita grande nella sua vita

Valentino Rossi è stato uno degli sportivi italiani più amati non soltanto dai suoi tifosi, ma anche da tantissimi stranieri. Un fuoriclasse capace sempre di stupire e di vincere in maniera netta sui propri avversari. Rossi ha scandito tantissime pagine del motociclismo fino alla fine della sua carriera.

Per tantissimo tempo, soprattutto quando è stato nel fiore degli anni, il numero 46 per antonomasia è stato la principale attrazione del Motomondiale e per tantissimi anni è riuscito ad attrarre tantissime persone che mai si erano avvicinate a questo sport. Insomma, un vero fuoriclasse che ha trascinato e incantato tutti.

Per lui, in totale, sono stati nove i mondiali vinti: uno nella classe 125, un altro in classe 250, un altro in 500 e ben sei nella MotoGp che lo hanno reso il più forte motociclista di tutti i tempi.

Intanto, per lui, è arrivata la notizia molto triste. L’ex pilota, infatti, ha perso un amico che ha caratterizzato tantissimi momenti della sua vita. Una perdita enorme per Valentino Rossi.

Valentino Rossi e la notizia che non ci voleva: ha perso una amico di vita

Uno dei piloti italiano più forti che hanno scandito pagine importanti nella storia del motociclismo, è stato Marco Melandri. L’ex motociclista ha da sempre condiviso una grande amicizia con Valentino Rossi, ma ai microfoni di Moto.it, ha dichiarato come questo rapporto si sia concluso.

Ecco le parole di Melandri: “Sono arrivato in MotoGp quando lui stava per andare in Yamaha. Era un periodo particolare in cui rischiavo di restare a piedi senza una moto per la stagione successiva. Capisco gli interessi, però se siamo amici fammi capire che devo guardarmi intorno. Da lì in poi sono successe un sacco di cose e con il suo poter mediatico attaccava tutti, in quel momento non ero ancora abbastanza forte per sopportarlo”.

Non solo Melandri: Rossi e la rivalità storica con Biaggi

Ma la vera rivalità di Valentino Rossi è sempre stata quella con Max Biaggi. I due piloti italiani hanno dato vita a tantissime sfide in moto, ma soprattutto a scontri davanti alle telecamere.

Dei battibecchi talvolta anche molto accesi tra i due che hanno infiammato in week-end di MotoGp.