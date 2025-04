Batosta in Formula 1 | Strappato il contratto al pilota: decisione a sorpresa

Arriva la clamorosa notizia che riguarda la Formula 1: la scuderia ha stracciato il contratto con il pilota

Il campionato di Formula 1 è iniziato da appena due Gran Premi e la curiosità è molta per vedere all’opera i piloti che hanno cambiato, anche a sorpresa, scuderia. Sicuramente, il trasferimento più interessante è quello di Lewis Hamilton che è passato dalla Mercedes alla Ferrari.

Tanta è la curiosità di vedere, sperando di avere condizioni di vettura migliori, all’opera l’inglese. Soprattutto in coppia con Charles Leclerc. Il monegasco, infatti, fino a questo momento è stato l’indiscusso primo pilota del cavallino rampante, ma adesso le gerarchie avranno necessariamente un cambiamento.

Infatti, appare difficile che entrambi i piloti, per status raggiunto, possano sentirsi subalterno all’altro. Ed è per questo che la scuderia stessa dovrà fare un gran lavoro per evitare lotte interne.

Intanto, arriva la notizia clamorosa ed inaspettata. Infatti, la scuderia ha deciso di interrompere il contratto con il suo pilota, assumendo una decisione completamente a sorpresa che ha spiazzato tutti.

Formula 1, stracciato il contratto del pilota: decisione clamorosa

Qualche giorno fa, a Suzuka, lo si era visto al volante dell’Alpine per quanto riguarda le prove libere davanti al proprio pubblico. Adesso, è arrivata la decisione ufficiale e a sorpresa. Infatti, il pilota giapponese, Ryo Hirakawa, ha cambiato scuderia.

E’ ufficiale il passaggio come pilota di riserva alla Haas per la stagione 2025. Il suo esordio sarà già questa settimana, nel Gran Premio del Bahrein. Una decisione a sorpresa che ha lasciato tutti di stucco. Adesso, il nipponico, è pronto per questa sua nuova esperienza professionale, dopo aver vinto la 24 Ore di Le Mans e al Hypecar.

Ferrari, adesso bisogna cambiare marcia

La Ferrari, intanto, nonostante abbia deciso di puntare su due pesi massimi sulle proprie vettura, fino ad ora ha mostrato gli stessi limiti delle stagioni precedenti. Una vettura che non riesce ancora a stare al passo con le altre e che non riesce ad essere affidabile.

Se a questo ci si mettono anche delle decisioni errate in gara, il gioco è fatto. C’è ancora tutto il tempo per recuperare, ma è necessario non perderne dell’ulteriore.