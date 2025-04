Pugno DURO della UEFA | Club escluso dalla Champions League: batosta senza precedenti

La UEFA potrebbe prendere una decisione clamorosa escludendo un club dalla prossima Champions League

In Serie A si è arrivati nel momento decisivo della stagione. Infatti, tantissime squadre sono in lotta per lo scudetto, per un posto in Europa e per non retrocedere. Per quanto riguarda il tricolore, la lotta è a due tra il Napoli e l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi sembra essere in completo deficit d’ossigeno e ha tanti impegni che potrebbero pesare non poco.

Per quanto riguarda la zona Europa è vera bagarre. Infatti, Atalanta, Bologna, Juventus, Fiorentina, Lazio, Roma e Milan si sfideranno per giocare le coppe nella prossima stagione tra Champions League, Europa League e Conference League. Non arrivarci vorrebbe dire perdere tanti soldi utili anche per bilancio e mercato.

Infine, la lotta per non retrocedere che vede coinvolte primariamente il Parma e l’Empoli. Monza e Venezia sembrano destinate a retrocedere in Serie B, ma occhio ad eventuali squadre risucchiate.

Intanto, la UEFA, potrebbe prendere una decisione clamorosa che riguarda una squadra in particolare. L’organo potrebbe escluderla dalla prossima Champions League dando una vera e propria batosta.

UEFA, pronta la sanzione: squadra fuori dalla Champions League?

Secondo quanto pubblicato dal Times, la UEFA potrebbe decidere di estromettere il Chelsea dalle prossime competizioni europee. Il club inglese, infatti, avrebbe effettuato della violazioni di ordine finanziario e per questo l’organo sta indagando accuratamente.

Le contestazioni riguarderebbero l’aver sforato il tetto di spesa e ci sono anche altre questioni che riguardano la squadra femminile. Insomma, a breve si capirà quale sarà il responso. Ma dopo anni di anonimato, la squadra londinese sta lottando per tornare in Europa dalla porta principale. Questo rischia di non accadere ancora per qualche tempo.

Chelsea, lotta serrata in Premier League

Intanto, la squadra di Enzo Maresca, dopo aver fatto grandissimi investimenti riguardo soprattutto giovani prospetti, ha iniziato a vedere i primi frutti in campo del proprio lavoro.

I blues, infatti, sono in piena lotta per arrivare in Champions League insieme al Newcastle ed al Manchester City. Arrivare nell’Europa che conta sarebbe un grande risultato dopo qualche anno complicato.