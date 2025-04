Ho deciso di firmare per la Lazio, dico no alla Roma | Sorpresa assoluta a Formello

Nonostante la fede calcistica il destino ha portato il giocatore ha firmare per i biancocelesti

Il mondo del calcio è a volte crudele con i suoi più grandi appassionati. Ci sono diverse storie di calciatori che nonostante la fede calcistica non hanno mai avuto occasione di poter giocare per la propria squadra del cuore.

A volte accade anche di dover invece indossare la maglia proprio della principale rivale della propria squadra del cuore, sono casi in cui il cuore da tifoso va messo da parte per far spazio alla mente da professionista.

Questo può accadere sopratutto da giovani, quando basta qualche prestazione di spessore per attirare l’attenzione di diversi club a cui forse non si era mai pensato.

Storie del genere sono più diffuse di quanto crediamo, anche tra chi per un motivo o per un altro non ha continuato la carriera nel mondo del calcio.

Gilles Rocca ammette: “Sono tifoso della Roma ma ho giocato per la Lazio”

Intervistato recentemente nel podcast online Doppiopasso, il noto attore Gilles Rocca ha confermato la propria fede giallorossa confessando però un dettaglio sulla sua breve carriera calcistica. A quanto pare durante il periodo nelle giovanili l’attore fu notato dalla Lazio che gli propose un contratto da 4 anni. L’attore accettò ricevendo presto un’altra sorpresa.

Pochi giorni dopo aver firmato il contratto con la Lazio Rocca ricevette la chiamata del dirigente giallorosso Bruno Conti. Purtroppo per Rocca era troppo tardi e dovette rifiutare la possibilità di vestire la maglia della propria squadra del cuore.

Nonostante tutto il ricordo degli anni alla Lazio è positivo

L’attore ha poi confermato di aver vissuto 4 bellissimi anni con la maglia biancoceleste, nonostante non abbia proseguito la carriera da calciatore il ricordo di quegli anni lo conforta.

“Quattro anni bellissimi con la Lazio, quattro anni di derby contro persone che poi sono diventate molto molto forti e pezzi di cuore. Come De Rossi, Aquilani, Pepe, Bovo, Amelia. Facemmo un torneo bellissimo, uno a Vigo contro il Celta e in porta in finale contro il Real Madrid giocava Casillas. Vincemmo il torneo” queste le parole dell’attore riguardo i suoi anni in biancoceleste.