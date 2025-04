SALTA IL RINNOVO: guai per il Milan | Le cose si metteno male: HA DETTO NO

Il comportamento del calciatore non piacerà di certo alla dirigenza e alla tifoseria

Il calcio moderno ha sicuramente perso molti dei valori di un tempo. Gli atleti al giorno d’oggi mettono poche volte la maglia davanti al ritorno economico, ciò si riflette nelle contrattazioni per il rinnovo tra dirigenza e calciatori.

Accontentare le richieste dei giocatori non è sempre semplice per i dirigenti, spesso gli atleti mettono sul piatto richieste a cui la squadra non può assolutamente sottostare.

Altre volte le condizioni poste dai giocatori si rivelano a dir poco assurde, fatte solo con l’obiettivo di portare il club a cedere il giocatore assecondandone le volontà di trovare una nuova squadra.

Anche le dirigenze dei grandi club possono trovarsi in situazioni del genere, come ad esempio il Milan, i rossoneri devono trovare il modo di risolvere alcuni problemi tra il club e uno dei loro giocatori.

Maignan tiene il Milan sulle spine, manca ancora la firma sul rinnovo

Il campione dei rossoneri, Mike Maignan, da tempo tiene col fiato sospeso la dirigenza rossonera. Nonostante l’accordo verbale preso con la dirigenza milanista la firma per il rinnovo del contratto del portiere tarda ad arrivare. L’attuale contratto del francese scadrebbe a giugno 2026, mentre dall’accordo verbale sarebbe emersa la possibilità di rinnovare il contratto fino al 2029.

Ma nonostante questo Maignan continua a schivare le domande sul rinnovo, affermando che preferisce parlare di ciò che avviene in campo piuttosto che parlare delle contrattazioni tra lui e la dirigenza. Ai tifosi rossoneri non resta che sperare che la firma arrivi al più presto, la sua permanenza per la prossima stagione non è comunque assicurata, anche se dovesse arrivare il rinnovo.

Il Milan mette nel mirino le possibili alternative

Il Milan avrebbe già pensato ai probabili sostituti in caso di addio di Mike Maignan. Tra di essi ci sarebbe Lucas Chevalier, classe 2001 che attualmente difende la porta del Lille in Francia, l’idea dei rossoneri sarebbe quella di sostituire il campione con un suo connazionale.

Chevalier fino ad adesso si è distinto con delle grandi prestazioni in Ligue 1, prestazioni che lo hanno portato ad attirare l’attenzione di diversi club europei.