Dalla Champions vinta alla professione di commesso | Ecco la sua parabola discendente: oggi vive con meno di 1500 euro al mese

Incredibile la storia del calciatore, nessuno si sarebbe aspettato di vederlo lì

Le storie dei calciatori possono spesso prendere parabole davvero impreviste. In generale siamo abituati a professionisti che dopo il ritiro restano nel mondo dello sport o come opinionisti o nello staff tecnico, ma non è sempre così.

Al giorno d’oggi un professionista con una lunga carriera avrà guadagnato abbastanza per non lavorare mai più nella propria vita, spesso i seguenti impieghi nel mondo del calcio arrivano più per la volontà di voler fare qualcosa che per la ricerca del denaro.

A volte accade di sentire la storia di professionisti che hanno fatto dei pessimi investimenti nella propria vita e che adesso si trovano in situazioni disagiate da cui non è facile riprendersi.

Ma il caso di oggi è davvero più unico che raro perché riguarda un calciatore che nessuno si sarebbe aspettato di vedere in questa situazione.

Mathieu, l’ex calciatore è un commesso di un negozio di articoli sportivi

Immaginate la faccia degli appassionati di calcio che entrando in un qualsiasi negozio di articoli sportivi della catena Intersport si sono trovati davanti come commesso Jeremy Mathieu, ex calciatore francese del Barcellona. Le foto hanno iniziato a circolare sui social destando non pochi dubbi sulla veridicità delle foto, ma dopo qualche giorno è arrivata la conferma è veramente Mathieu!

A quanto pare l’ex calciatore sta attendendo di ottenere il tesserino da allenatore, tuttavia la situazione rimane alquanto bizzarra visto che un ex calciatore milionario si è ritrovato a lavorare per una catena di articoli sportivi percependo circa 1.500€ al mese. Questo sembrerebbe essere lo stipendio per la categoria in Francia.

10 anni fa Mathieu vinceva la Champions League

Durante la finale della Champions League 2014-15 il Barcellona allenato da Luis Enrique affrontò la Juventus allenata da Massimiliano Allegri. Tra le fila del Barcellona trovavamo anche il francese Jeremy Mathieu che quella sera alzò il più ambito dei trofei europei per i club.

Dopo la sua esperienza al Barcellona il francese passò allo Sporting Lisbona trascorrendo in Portogallo gli ultimi 3 anni della sua carriera per poi ritirarsi nel 2020, ma definitivamente soltanto nel 2023 dopo una breve esperienza in un piccolo club francese.