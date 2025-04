ADDIO AL CALCIO, arriva la decisione UFFICIALE | Amarezza enorme in Serie A

Il giocatore ha deciso di dire addio al calcio al termine di questa stagione: la scelta da parte sua è stata fatta

In Serie A, tantissime società stanno iniziando a programmare il prossimo futuro. I vari dirigenti, infatti, hanno intenzione di non farsi trovare impreparati, provando a valutare i profili migliori per il proprio progetto tecnico-tattico. L’Inter, ad esempio, ha una rosa che per età va svecchiata e questa è l’intenzione della nuova proprietà di Oaktree, visto che la squadra non regge più tanti impegni settimanali.

Anche il Napoli ha intenzione di fare tantissimi acquisti per rinforzare una squadra già di per sè fortissima e in grado di poter lottare anche in campo europeo. Antonio Conte è pronto ad alzare ulteriormente l’asticella dei suoi. Anche la Juventus vuole avvicinarsi ancora di più alle prime della classe, sempre tenendo d’occhio il bilancio in rosso.

Il Milan, invece, farà una vera e proprio rivoluzione sia nel reparto difensivo che in quello di centrocampo. L’obiettivo prioritario per la difesa è quello di Antonio Silva del Benfica, mentre in mezzo sembra essere in dirittura d’arrivo Samuele Ricci del Torino.

Intanto, un giocatore di una big di Serie A ha preso la decisione importante di ritirarsi dal calcio giocato. Il giocatore inizierà una nuova vita a partire dalla prossima estate.

Serie A, decisione presa: si ritira a fine stagione

La Serie A, a partire dalla prossima estate, perderà definitivamente uno dei suoi grandi protagonisti. Infatti, il difensore tedesco della Roma, Mats Hummels, ha annunciato il suo ritiro al termine della stagione.

Il giocatore ha anche rilasciato un messaggio attraverso i suoi profili social: “Sono molto emozionato, adesso arriva il momento che nessun calciatore può evitare. Dopo oltre 18 anni e tante cose che il calcio mi ha dato, quest’estate terminerò la mia carriera”.

Hummels, un grande campione che ha vinto tutto in Germania

Mats Hummels ha scritto pagine molto importanti per il calcio, soprattutto in Bundesliga dove ha militato e vinto in squadre come il Bayern Monaco e soprattutto il Borussia Dortmund.

Un difensore che, per tanti anni, è stato tra i migliori nel suo ruolo e che sarebbe potuto arrivare nel campionato italiano anche prima e non solamente nel finale di carriera.