Mi ha rubato la fidanzata | Pazzesco Beckham: purtroppo deve SOPPORTARE una situazione SURREALE

Che situazione assurda per l’ex campione, dramma in famiglia e festa rovinata

Il gossip fa parte della vita dei calciatori anche dopo del loro ritiro. Personaggi di grande rilevanza mediatica come gli ex calciatori purtroppo non verranno mai abbandonati dalle riviste scandalistiche.

Lo sa bene David Beckham, grandissimo campione nei campi da calcio ma di cui si è discusso per lo più per le vicende al di fuori dello sport come ad esempio il suo matrimonio con Victoria l’ex componente delle Spice Girl.

Inutile dire che il gossip e le telecamere non hanno mai abbandonato la coppia più famosa del mondo del calcio, ogni loro azione pubblica è stata sempre messa al centro dell’attenzione dei media.

Attenzione che non si riflette soltanto sui due coniugi ma anche sui figli della coppia che fin dalla nascita sono stati messi sotto la pesante lente d’ingrandimento dei media mondiali.

Dramma in casa Beckham, i due fratelli non si parlano a causa di una donna

Ed è proprio una vicenda tra due fratelli di casa Beckham ad aver attirato nuovamente l’attenzione verso una delle famiglie più famose del mondo sportivo. La vicenda riguarda l’attuale relazione tra Romeo Beckham e Kim Turnbull, quest’ultima parrebbe esser stata l’ex compagna del fratello di Romeo, Brooklyn. Nonostante Brooklyn sia attualmente sposata con un’altra donna, la nuova relazione del fratello avrebbe inasprito il rapporto tra i due.

Rapporto che sembrerebbe talmente deteriorato che ha portato Brooklyn ad evitare alcuni eventi familiari come la festa per il cinquantesimo compleanno del padre David. Una situazione sicuramente infelice per l’ex campione che si ritrova a dover risolvere una questione spinosa nella propria famiglia.

Beckham compie 50 anni, che carriera la sua!

Come detto precedentemente, il campione inglese ha recentemente compiuto 50 anni. Il suo ritiro è arrivato nel 2013 a 38 anni dopo una brevissima parentesi con la maglia del Paris Saint Germain.

Ma non è sicuramente in Francia l’esperienza più gratificante del campione, basti pensare ai grandissimi anni vissuti con la maglia di Real Madrid ma soprattuto con quella del Manchester United. In particolare con la maglia dei Red Devils Beckham riuscii anche ad alzare il trofeo più ambito, la Uefa Champions League.