LUTTO ATROCE nell’Inter | Non restano che lacrime e commozione: dolore incommesurabile

Grande lutto nella famiglia interista, non ci sono parole per descrivere il dolore

Il mondo del calcio non è sempre soltanto pieno di momenti di gioia e di leggerezza, anche la vita dei calciatori può essere sconvolta da un triste avvenimento.

Le vicende della vita privata si riflettono spesso nelle prestazioni in campo, è difficile portare in campo degli ottimi risultati se la mente dell’atleta non è tranquilla. Una cosa che può sicuramente aiutare è quella di avere un ottimo ambiente nello spogliatoio, il supporto dei compagni di squadra è fondamentale in molti casi.

Adesso toccherà ai giocatori dell’Inter di Simone Inzaghi stare vicini ad un loro compagno di squadra in questo triste momento.

Frattesi, triste lutto in famiglia, l’ultimo saluto alla cara nonna

Qualche giorno fa il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi aveva confermato tramite un post su Instagram di star vivendo una triste situazione fuori dal campo di calcio. La vicenda è apparsa a tutti più chiara quando la sorella di Davide, Chiara, ha a sua volta pubblicato un post su Instagram in cui salutava per l’ultima volta la nonna dei due ragazzi.

La vicenda ha scosso profondamente il centrocampista nerazzurro che negli ultimi impegni di campionato non aveva dato l’impressione di essere in piena forma. I tifosi interisti e i compagni di squadra di Frattesi sono stati ovviamente comprensivi nella vicenda dando tutto il supporto possibile al centrocampista.

Il futuro del centrocampista potrebbe non essere in nerazzurro

Per quanto riguarda invece il proseguimento della carriera di Davide Frattesi i dubbi restano molteplici. Nella prima parte di stagione il centrocampista è stato impiegato in rare occasioni da parte del tecnico Simone Inzaghi. Adesso la tendenza sembra esser cambiata, Frattesi ha trovato il campo con più continuità, ma ciò non è bastato a scacciare le voci sul possibile addio dell’ex Sassuolo.

Dopo un mercato di gennaio in cui le voci sulle possibili destinazioni per il centrocampista sono state molteplici, tra cui Roma e Juventus, adesso appare concreta anche la possibilità che Frattesi rimanga a Milano ma con un’altra maglia. Da qualche giorno infatti alcuni giornali hanno rilanciato la notizia per cui sembrerebbe esserci un interesse del Milan nell’acquisto del centrocampista italiano.