Ho detto basta al Tennis, SORPRESA SINNER | Annuncio ufficiale dopo la squalifica

Le parole del tennista lasciano tutti senza parole, uno stop che in pochi si aspettavano

Il campione italiano Jannik Sinner è ormai lontano dai campi di tennis da diverso tempo a causa della squalifica arrivata in seguito alle accuse di doping.

L’accordo con la WADA ha consentito al tennista di scontare la propria squalifica senza dover saltare alcun Grande Slam, infatti Sinner dovrebbe presto tornare in campo in occasione del Roland Garros.

In queste settimane il tennista altoatesino ha evitato anche gli allenamenti con il proprio team, anche questo faceva parte dell’accordo con la WADA, ma ha potuto continuare il proprio allenamento in altre strutture.

Il giorno del suo rientro in campo è sempre più vicino, anche gli avversari sono in attesa di vedere la condizione fisica del numero uno al mondo dopo questo lunghissimo stop.

Sinner sorprende tutti: “Non ho guardato tennis in questi mesi”

Intervistato da Sky Sport, il numero uno al mondo Jannik Sinner ha sorpreso tutti nell’affermare che da quando è iniziato il suo periodo di squalifica il campione non ha assolutamente guardato nessuna partita di tennis degli avversari. Contrariamente a quanto ci sarebbe potuto aspettare il campione italiano ha deciso di allontanarsi il più possibile da ciò che accadeva nel circuito del tennis professionistico per dedicarsi a se stesso.

“Poco tennis visto, ma molto preparato, nei due mesi di stop finora. La pausa è stata una bella occasione per migliorare lì dove faticavo, sulle superfici per me più faticose. Ogni giorno mi sento meglio dal punto di vista fisico e mentale” queste le parole del campione che hanno sorpreso i fan di tutto il mondo.

“Alcaraz e Zverev? Non so cosa li sia successo”

C’è un’altra situazione che ha fatto discutere molto negli ultimi giorni e cioè il fatto che i due grandi rivali del tennista italiano, Alcaraz e Zverev, non siano riusciti ad approfittare dell’assenza del campione per riprendere il primo posto nella classifica ATP.

Alla domanda sulla questione Sinner ha risposto in maniera evasiva dicendo di non saperne il motivo, che ci sono molti fattori in gioco che possono condizionare la situazione di un tennista.